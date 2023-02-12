کشف کالای قاچاق میلیاردی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری گفت : در پی اشراف اطلاعاتی ماموران مبنی بر حمل کالای قاچاق در محور زنجان - تبریز، مراتب توقیف یک دستگا اتوبوس مسافربری در دستورکار عوامل دایره مبارزه با قاچاق کالا، ارز و اطلاعات عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان قرار گرفت.

وی افزود : ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محور مذکور اعزام و در عوارضی اتوبان تبریز- زنجان یک دستگاه اتوبوس مسافربری را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۶۵کیلوگرم شکلات خارجی، ۳۲ عددشامپو و تعداد ۳ هزار و ۱۲۰ عدد قرص ماشین ظرفشویی قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله مکشوفه را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند ادامه داد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و راننده تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.

بدری با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز به طور مستقیم به اقتصاد و تولیدات داخلی کشور ضربه وارد می کند خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان و درچارچوب قانون با قاچاق کالا و ارز مقابله می کند و از عموم مردم تقاضا می شود هر گونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.