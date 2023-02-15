به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مدیران ورزش ایران با «توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک (IOC) معمولاً حکایت از وضعیت قرمز و آنی در ورزش کشور دارد که اخبار و اطلاعات مربوط به آن چشم و گوش مقامات IOC را تیزتر کرده است به خصوص اگر این ملاقات یکباره و خارج از اجلاس و مجمع رسمی صورت بگیرد مانند دیدار اخیری که در لوزان سوئیس میان رئیس کمیته ملی المپیک و توماس باخ انجام شد.

دیدار پرتنشی که عادی جلوه داده شد

البته که محمود خسروی وفا با استناد به رسم و رسومات کمیته بین المللی المپیک برای بازدید رؤسای جدید NOC کشورها از ساختار وتشکیلات این کمیته، سعی در عادی‌سازی این دیدار داشت و حتی بر آن شد تا با طرح محورهای گفتگوهای صورت گرفته در لوزان کنش و واکنش‌های مربوط به آنها، شفاف سازی لازم را هم داشته باشد اما آنچه رئیس کمیته ملی المپیک از نتایج سفر جدیدش روایت کرد بیشتر از هر مسئله‌ای گویای ابهامات و پیچیدگی‌های احوالات ورزش بود و خطرات پیش رو!

به گفته رئیس کمیته ملی المپیک و طبق حکایتی که او روز گذشته از سفر سوال برانگیز دو هفته پیش خود به سوئیس داشت، مسئله اسرائیل و رویارویی ورزشکاران کشورمان با نمایندگان این کشور همچنان یک پرونده مفتوح برای ورزش ایران است که اتفاقاً «موضع‌گیری» خسروی وفا نسبت به آن نه تنها از حساسیت و تنش مسئله نمی کاهد بلکه «تناقض» حاصل می‌تواند دست‌مایه ای شود برای اتخاذ تصمیمات سختگیرانه تر علیه ورزش ایران.

«ادعا» ی دیروز، «توجیه» امروز و «تناقض» آشکار در یک پرونده قدیمی

حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی در میادین مختلف و امتناع ورزشکاران ایرانی از رویارویی با آنها چالش همیشگی ورزش ایران درسال های گذشته بوده است که بارها پای مدیران ورزش کشور را تا میز بازخواست و ارائه توضیحات هم کشانده است.

در این زمینه و به خصوص طی سال‌های گذشته در دوره مسعود سلطانی فر (وزارت ورزش) و سیدرضا صالحی امیری (کمیته ملی المپیک) در کنار امضای منشور المپیک، تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا کمیته بین المللی المپیک نسبت به این محدودیت ایرانی‌ها توجیه شود.

در این زمینه و در یکی از نشست‌هایی که صالحی امیری با مقامات IOC داشت، وی بر نقش «پارلمان» کشور در این پرونده تاکید داشت و اینکه ورزشکاران ایرانی در این زمینه از قوانین داخلی تبعیت می‌کنند. وی حتی وعده رسیدگی و به نتیجه رساندن موضوع را داده بود.

احتمالاً رئیس پیشین کمیته ملی المپیک با طرح این مسئله به دنبال خرید زمان در رابطه با این پرونده برای دوره مدیریت خود بوده وخسروی وفا غافل از این مسئله توجیهات دیگری را در مواجه با پرسش‌های IOC مطرح کرده است.

رئیس امروز کمیته ملی المپیک در واکنش به پرس و جوهای مدیران IOC صحبت از مسائل دینی و مذهبی داشته و اینکه امتناع ورزشکاران ایرانی از رقابت با اسرائیلی‌ها ریشه در باورهای دلی و تاریخ ۱۴۰۰ ساله ایران دارد. خسروی وفا حتی با تاکید بر اینکه دخالت دولت در ورزش خط قرمز IOC است، این را هم گفت که ایران و IOC هیچ وقت در مورد اسرائیل اتفاق نظر نداشته اند اما تاکید داشت که با طرح باورهای مذهبی و اعتقادی، نگاه IOC را تغییر دادیم.

واقعیت اما این است که شاید مسائل اعتقادی و متوصل شدن به آن می‌توانست مورد پذیرش قرار بگیرد اما حداقل قبل از اینکه صحبت از پارلمان و تغییر قوانین مطرح نشده بود. کمیته بین المللی المپیک قطعاً با کنار هم قراردادن صحبت‌های مدیران دیروز و امروز کمیته ملی المپیک به یک «تناقض» می‌رسد که می‌تواند علیه خودمان استفاده شود.

شواهدی که پاک نمی‌شوند

شکی نیست که نیت مدیران امروز ورزش که حمید سجادی و محمود خسروی وفا دو رأس اصلی آن به حساب می آیند، سبک کردن بار ورزش از فشارهای خارجی است و اینکه نهادی مانند کمیته بین المللی المپیک را با ورزش کشور همراه‌تر کنند، امضای منشور المپیک هم در همین راستا صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد مطرح شدن چنین صحبت‌هایی برای ورزش ایران بیشتر از منفعت، تاوان داشته باشد به خصوص که علاوه بر تناقض ایجاد شده، شواهدی هم وجود دارد که صحبت‌های مطرح توسط خسروی وفا را نفی می‌کند.

سعید ملایی نمونه بارز این شواهد است، ورزشکاری که بعد از مسابقات جهانی به ایران بازنگشت و اینگونه اعلام کرد که امتناع مسئولان برای عدم رویارویی اش با نماینده اسرائیل دلیل تصمیمش بوده است. آیا محمود خسروی وفا برای این شاهدان هم توجیهی دارد؟!

سرنوشت ورزش ایران در گرو «گزارش درخواستی»

محمود خسروی وفا به واسطه «احضار» یا «عرف» کمیته بین المللی المپیک به لوزان سفر کرد و دیدار مفصلی با توماس باخ داشته است. در این ملاقات علاوه بر مسائل مربوط به اسرائیل، در مورد اتفاقات اخیر اجتماعی ایران و موضوعات مرتبط با آن با محوریت اعدام، مرگ و زندانی شدن ورزشکاران و ایمیل‌های مرتبط ارسالی به IOC و …. از وی پرسش‌هایی مطرح شده و او هم پاسخ‌های خود را ارائه کرده است.

خسروی وفا در نخستین نشست خبری خود که روز گذشته برگزار شد از این سفر و سلسله نشست‌ها و دیدارهای انجام شده در آن ابراز رضایت داشت و حتی تاکید کرد که اصلاً بحث «محرومیت و تعلیق» در کار نیست.

این در حالی است که مقامات IOC با این صحبت‌ها قانع نشده و از کمیته ملی المپیک ایران یک «گزارش» درخواست کرده اند تا آن را درنشست آتی هیأت اجرایی خود ارائه کنند.

قاعدتاً مقامات IOC به دنبال اطلاع از نشست مشترک کمیته ملی المپیک ایران با فدراسیون‌ها و انتصابات کمیسیون‌ها و بازدیدهای داخلی در قالب این گزارش نیستند، به نظر می‌رسد آنها از تمام محورهای مورد بحث در دیداری که رئیس کمیته ملی المپیک ایران در لوزان داشته سند و مدرک می‌خواهند تا بر اساس آن موضوع را در نشست ماه مارس خود به بحث و بررسی بگذارند. بنابراین اوضاع واحوال به خوبی وخوشی که از آن یاد شده، اصلاً نیست.