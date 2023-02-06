گزارش کمیته ملی المپیک از دیدار رئیس این کمیته با «توماس باخ»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این دیدار که در راستای گسترش دیپلماسی ورزشی و افزایش تعامل و همکاری با نهادهای بین المللی و ارکان ورزشی جهان صورت گرفت در خصوص موضوعات مختلفی از جمله وضعیت ورزش ایران در آستانه بازی های آسیایی و همچنین رویدادهای کسب سهمیه المپیک بحث و بررسی صورت گرفت.

در این دیدار که سه ساعت بطول انجامید، وضعیت ورزشکاران ایرانی و به طور کلی ورزش در ایران و نقش کمیته ملی المپیک ایران در حفاظت از ورزشکاران و اعضای خانواده المپیک مورد بررسی قرار گرفت. موضوع حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات ورزشی بین المللی بدون هیچ گونه تبعیض نسبت به سایر ورزشکاران نیز مطرح شد.

در حاشیه دیدار رئیس کمیته ملی المپیک ایران با رئیس کمیته بین المللی المپیک، توماس باخ ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته در کمیته ملی المپیک طی چند ماه اخیر، دغدغه و نگرانی خود را نسبت به برخی گزارش ها مبنی بر اخذ ضمانت‌های مالی از ورزشکاران و تیم‌ها، قبل از سفر به خارج از کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی ورزشی ابراز داشت و بر اهمیت عدم تبعیض از هر نظر و رعایت کامل منشور المپیک توسط کمیته ملی المپیک تاکید کرد.

ضمنا مقرر شد کمیته ملی المپیک ایران تلاش‌های خود را برای حفظ حقوق ورزشکاران، هم از منظر انسانی و هم از منظر ورزشی، پیگیری و گسترش و به عمل خود مطابق با منشور المپیک و رعایت کامل اصل عدم تبعیض ادامه دهد.

رئیس کمیته بین‌المللی المپیک درخواست کرد تا گزارش کتبی از کمیته ملی المپیک ایران در خصوص تمامی این موضوعات و همچنین ارائه گزارش بیشتر در مورد وضعیت بانوان در ورزش ایران به کمیته بین المللی المپیک ارسال شود.

پس از دریافت این گزارش، بخش روابط کمیته های ملی المپیک IOC گزارش خود را در جلسه بعدی هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در مارس ۲۰۲۳ ارائه خواهد کرد.