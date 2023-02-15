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۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۶

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان خبر داد؛

تولید بیش از ۴۱۵ میلیون قطعه جوجه در گیلان/رشد ۸ درصدی جوجه ریزی

تولید بیش از ۴۱۵ میلیون قطعه جوجه در گیلان/رشد ۸ درصدی جوجه ریزی

رشت- سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان از تولید ۴۱۵ میلیون قطعه جوجه از واحدهای مرغ مادر گوشتی در استان خبر داد و گفت: روزانه ۶۰۰ تن مرغ در گیلان کشتار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلشنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون و۶۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه وضعیت جوجه ریزی مرغ در گیلان مطلوب است، اظهار کرد: در بخش جوجه ریزی، پرورش و تولید مرغ در گیلان مشکلی وجود ندارد.

گلشنی با تاکید بر اینکه گیلان ظرفیت تولید و پرورش ۳۰ میلیون قطعه مرغ مادر گوشتی را دارد، ادامه داد: تعداد جوجه‌های تولیدی از واحدهای مرغ مادر گوشتی به بیش از ۴۱۵ میلیون قطعه می‌رسد.

وی از کشتار روزانه ۶۰۰ تن مرغ در کشتارگاه‌های گیلان خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۰ تن لاشه مرغ در گیلان توزیع شده و بیش از ۳۵۰ تن به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

کد مطلب 5710005

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