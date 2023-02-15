افزایش جمعیت از وظایف نسل جوان برای حفظ اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش انس و مودت وابستگان که با حضور پاسداران بازنشسته و خانوادههای آنها برگزار شد، تاکید کرد: پاسداران پیشکسوت، نماد جهاد و مبارزه و انقلابیگری هستند.
وی گفت: این پاسداران، گذشتهای غرور آفرین و آیندهای امید بخش به حول و قوه الهی خواهند داشت و درست است که در زمان خدمت رسمی، کاری که باید انجام میدادند را انجام دادهاند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: خانواده پاسداران، ایثارگران و شهدا شایسته تقدیر دلی، زبانی و عملیاند.
آیت الله حیدری در خصوص وظایف فرهنگی و خانوادگی پاسداران بازنشسته نسبت به نسلهای جوان گفت: مهمترین وظیفهای که بر دوش این افراد است، تشویق نسلهای جوان به فرزند آوری است چرا که در صورت نبود تمایل جوانان برای فرزند آوری، تا سه دهه آینده ایران با بحران جمعیت جوان مواجه خواهد شد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: نسلهای جوان باید بدانند که افزایش جمعیت و تربیت نسلهای آینده در مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، از مهمترین وظایف آنها برای حفظ اسلام و انقلاب است.
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