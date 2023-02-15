اهتزار پرچم اسلام در جهان با حفظ وحدت ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالحی میرزاعلی بعدازظهر چهارشنبه در دومین اجلاس منطقه‌ای وحدت اسلامی اظهارکرد: تقریب مذاهب اسلامی و وحدت کلمه لازمه همه مسلمانان است و اعتصام به حبل الله نمونه عملی اتحاد و انسجام مسلمانان است.

امام جمعه اهل سنت آق قلا افزود: اتحاد ملی و انسجام اسلامی مخصوصاً در این برهه که دشمنان از هر ترفندی استفاده می‌کنند، تا در میان مسلمانان رخنه و به اسلام ضربه بزنند، واجب است.

وی بیان کرد: دشمنان اسلام به سرکردگی استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی همیشه مخالف ایران اسلامی هستند.

میرزاعلی ادامه داد: استکبار جهانی دشمن اسلام و مسلمانان هستند و نباید از آن‌ها غافل شویم، باید از خواب غفلت بیدار شویم و با تعامل و همکاری بیشتر نقشه‌های پلید دشمنان را نقش برآب کنیم.

امام جمعه اهل سنت آق قلا گفت: ما امت واحده هستیم و نیاز است که همدلی بیشتر شود و اگر می‌خواهیم بیرق اسلام در جهان به اهتزاز درآید حفظ وحدت نیاز امروز است.

وی افزود: برخی دولت‌های نوکر ماب، حقوق بشر را در سازمان ملل تصویب کردند یا غافل هستند یا خود را به خواب زدند در حالی که؛ حقوق بشر در قرآن تصویب شده است.

میرزاعلی گفت: اگر به آیات قرآن و احادیث پیامبر برگردیم همه تاکید بر حفظ وحدت کلمه دارند و حفظ اتحاد مسلمانان مورد تاکید همه است.

وی با بیان اینکه پیامبر (ص) و خدای و کتاب ما یکی است، گفت: اشتراکات زیادی بین مسلمانان وجود دارد اما متأسفانه آن اتحاد لازم بین امت اسلامی وجود ندارد.

امام جمعه اهل سنت آق قلا ادامه داد: اگر وحدت امت اسلامی بود هیچ دولتی جرأت نگاه چپ به مسلمانان را نداشت.