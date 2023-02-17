مرزبانان در دفاع از سرحدات کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هیئت همراه به استان گلستان، جلسه کمیسیون اطلاعات و عملیات در ستاد شهید خطیری عصر جمعه با حضور همه اعضا برگزار شد.

فرمانده مرزبانی فراجا در این جلسه وظایف و مسئولیت مرزبانان را به عنوان اولین حلقه امنیتی کشور مهم و حیاتی دانست و اظهارکرد: به طور کلی مسئولیت مراقبت و کنترل مرزهای کشور، اجرای معاهدات و پروتکل‌های مرزی، استیفای حقوق دولت و مرزنشینان در مرزها به عهده مرزبانی است و مرزبانان بیش از پیش باید در راه اعتلای ایران اسلامی و دفاع از حدود و ثغور کشور از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

سردار احمدعلی گودرزی در ادامه به حساسیت بالای امنیت مرزها و لزوم اشراف اطلاعاتی و عملیاتی اشاره و گفت: امنیت و آرامش حاضر در کشور مرهون شب زنده داری و از خودگذشتگی مرزبانان همیشه بیدار کشور در سراسر مرزهای ایران اسلامی است.️

وی افزود: فرماندهان باید بر اساس تهدیدات، نسبت به اجرای سناریوها، برنامه ریزی کنند و همچنین با مراقبت، نظارت، آموزش و ملایمت در برخورد، صیانت کارکنان وظیفه و پایور خود را تضمین کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا بیان کرد: مرزبانان غیور بدون کوچک‌ترین چشم‌داشتی، خالصانه و با تواضع کامل از مرزهای حریم نظام مقدس جمهوری اسلامی مراقبت و صیانت می‌کنند و این افتخار بزرگی است که مرزبانان در برقراری امنیت نقش بسزایی دارند.

وی اقدامات دیپلماسی مناسب با کشورهای همسایه در راستای احقاق حقوق مرزنشینان، کنترل مطلوب نوار مرزی، توجه به ارتقا آمادگی عملیاتی کارکنان، تعامل و نشست با مرزنشینان و اقدامات مرتبط با مرز و همچنین مقابله با پدیده قاچاق و دستگیری ناقضان حریم مرز و مترددان و عابران غیرمجاز و متجاوزین مرزی را ضروری دانست.