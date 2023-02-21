خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها؛ در حالی بعد از گذشت ۳ سال از اجرای طرح مسکن ملی, نهضت ملی شروع شده و این روند در دولت سیزدهم کار را با تأخیر و تعلل روبه‌رو کرده که متقاضیان واحدهای مسکونی هنوز نتوانستند واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیرند که این موضوع گلایه‌ها و ناراحتی‌های بسیاری از شهروندان استان اردبیل را به همراه داشته است.

در اواخر دولت دوازدهم و با اجرای طرح ناقص مسکن ملی، کار ثبت‌نام و ساخت و ساز مسکن برای متقاضیان آغاز شد اما با پایان دولت دوازدهم این کار ابتر ماند و دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا در قالب نهضت ملی مسکن، اجرای این پروژه را با سرعت و قوت ادامه دهد که بعد از گذشت ۱۶ ماه هنوز واحدهای احداثی در این ۲ دولت به متقاضیان تحویل داده نشده است.

آنچه که بیش از همه نگرانی متقاضیان را افزون کرده است، پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی است که اقساط ۹ میلیون تومانی را برای متقاضیان به همراه داشته است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت گرانی‌ها گفت: شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه شرایط خوبی نیست و با افزایش قیمت مصالح ساختمانی چطور می‌توان به تأمین مسکن نیازمندان امیدوار بود و آیا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن محقق می‌شود؟

صدیف بدری خاطرنشان کرد: اصلاح اوضاع اقتصادی نیازمند بکارگیری روش‌های علمی و عملی اقتصاد است و حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در اداره اقتصاد، اصلاح شبکه بانکی، مالیاتی و نظام ارزی و تجاری است.

حقوق کارگری کفاف اقساط مسکن را نمی‌دهد

مصطفی قره تپراقلو یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه اکنون بسیاری از افراد اجاره نشین در آرزوی خانه دار شدن هستند و در ابتدای اجرای طرح ملی مسکن و نهضت مسکن قول برآورده شدن این آرزو با ما داده شد اما اکنون با اعلان شرایط خاص این مهم به آرزوی محال و دست نیافتنی تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت ماهانه ۹ میلیون تومان قسط برای یک واحد خانه نُقلی با شرایط درآمد ماهانه اقشار ضعیف جامعه غیرممکن است, افزود: در حالی که امرار معاش با حقوق ماهانه به سختی انجام می‌شود پرداخت چند میلیون اقساط نهضت ملی مسکن برای من و امثال ما کمرشکن است.

رحیمی دیگر متقاضی مسکن ملی در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با اذعان به اینکه ما زمین مسکن ملی را در دولت دوازدهم ثبت نام کردیم و هر سه ماه یکبار ۵۰ میلیون تومان باید از این بابت به دولت پرداخت می‌کردیم حالا چطور با حقوق کارگری بتوانیم ۹ میلیون تومان ماهانه اقساط مسکن ملی پرداخت کنیم؟

باید توجه داشت که مسکن ملی فرصتی در اختیار افراد جامعه‌ای که از اقشار ضعیف محسوب می‌شوند قرار داده شده است تا توانایی خرید خانه پیدا کنند و با شرایط اقساطی راحت‌تر هزینه‌های مربوطه را تأمین کنند اما اکنون با شرایط سخت و سنگینی که برای متقاضیان در نظر گرفته شده است چشم انداز این طرح چیزی جز با سر به زمین خوردن دولت در حوزه مسکن نیست.

زندگی زیر سقف قرض‌ها

در کنار تحمیل اقساط بسیار سنگین در تحویل این واحدها، متقاضیان به جای ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه باید ۳۷۰ میلیون تومان آورده را تحویل دهند تا واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیرند.

این شرایط ناهمگون و غیر قابل پیش‌بینی متقاضیان مسکن را با گلایه‌ها و ناراحتی‌های بسیاری روبه‌رو کرده و در حقیقت تحویل واحدهای مسکونی برای آنها با شرایط سخت و دشوار همراه است.

هر چند مسئولان استان اردبیل وعده دادند که بخشی از این واحدها آماده تحویل است اما به دلیل تأمین نشدن منابع آورده اشخاص، هنوز واحدی به متقاضیان تحویل داده نشده و در آستانه سال نو برخی از متقاضیان که آماده تحویل واحدها با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان بودند، با مشکل تأمین آورده اولیه روبه‌رو شده و امیدشان را برای خانه‌دار شدن در سراب می‌بینند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶ هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان اردبیل در حال احداث است که ۲ هزار و ۵۰۰ واحد آن در شهر اردبیل و مابقی در سایر شهرهای این استان است.

محمد زارع حسین‌زاده تصریح کرد: برای طرح نهضت ملی مسکن که ثبت‌نام در سال گذشته انجام شد، بیش از ۹۷ هزار نفر در مراحل مختلف ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۳۳ هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی مؤثر تشخیص داده شدند.

وی گفت: افراد واجد شرایطی که مبلغ آورده ۴۰ میلیون تومان را واریز کردند، ۶ هزار متقاضی بوده و به همین تناسب تأمین زمین و احداث واحدها در شهرهای مختلف استان اردبیل شروع شده است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: ۵۴۰ واحد پروژه با پیشرفت ۹۷ درصد در مرحله نازک‌کاری قرار گرفته و از این تعداد ۱۸۰ واحد آماده تحویل به متقاضیان است.

بن‌بست تأمین ۴ میلیون مسکن

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تحویل واحدهای مسکونی در قبال پرداخت مبلغ اولیه، فروش اقساطی واحدها آغاز شده و زمینه برای پرداخت اقساط بدهی‌ها فراهم می‌آید.

وی با تأیید گلایه‌های متقاضیان از افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی اضافه کرد: قرار بود این واحدها با ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداختی به متقاضیان واگذار شود.

حسین‌زاده بیان کرد: با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها این رقم تا ۳۷۰ میلیون تومان آورده اولیه و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شد تا امکان تحویل واحدها فراهم آید.

وی بالا بودن اقساط پرداختی برای متقاضیان و سنگینی این کار را یادآور شد و اظهار کرد: ما نیز قبول داریم که این رقم بازپرداخت تسهیلات سنگین است ولی تصمیم‌گیر نهایی مسئولان کشوری هستند و باید در این زمینه تصمیم قطعی و نهایی را اعلام کنند.

حسین‌زاده در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در شهر اردبیل در تأمین زمین مشکل وجود دارد و امکان ویلاسازی به هیچ وجه موجود نیست ولی در سایر شهرها به ویژه گرمی امکان واگذاری زمین برای ویلاسازی‌ها وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: مرحله تهیه نقشه، اخذ پروانه و مراحل اجرایی پروژه‌ها در اکثر شهرها شروع شده و سعی بر این است تا واحدهای مسکونی وعده داده شده به موقع تکمیل و تحویل شود.

رشد بی وقفه قیمت تمام شده واحدهای مسکن ملی

خبرگزاری مهر اردبیل پیش از این برای بررسی قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر در استان اردبیل مصاحبه‌ای با عنوان قیمت تمام شده مسکن ملی به ۷۲۰ میلیون تومان رسید با مسئول مربوطه انجام داده و منتشر کرده بود.

حسین‌زاده اظهار کرد: سیاست دولت سیزدهم با همراهی بانک‌های عامل اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خانه‌دار کردن افراد فاقد سرپناه بود که در این زمینه اقدامات و فعالیت‌های مؤثری نیز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: به تناسب جمعیت جوان و نیاز به مسکن و اشتغال، طرح‌های مختلفی نظیر مسکن مهر و طرح ملی مسکن شروع شده ولی با توجه به روند تورمی، تأثیرگذاری بیشتری را در این حوزه و افزایش قیمت ساخت و سازها شاهد هستیم.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: دولت برای تأمین مسکن جوانان و گروه‌های مختلف جامعه سعی کرده تا تأمین زمین و پرداخت تسهیلات را با اولویت آغاز کند که ما نیز از سال گذشته ثبت‌نام متقاضیان را انجام دادیم که مجموع متقاضیان در این طرح در استان اردبیل به ۹۷ هزار نفر رسید.

حسین‌زاده پایش و رصد دقیق شرایط این متقاضیان را یادآور شد و افزود: از این تعداد ۳۳ هزار نفر متقاضی واجد شرایط و تأیید صلاحیت نهایی معرفی شدند که ۷۰ درصد این متقاضیان نیازمندان واقعی به مسکن بودند.

وی اعلام چهار شرط اصلی برای برخورداری از مزایای نهضت ملی مسکن را یادآور شد و خاطرنشان کرد: عدم داشتن سابقه مالکیت، نبود مسکن، سکونت در محل تقاضا و شرط تأهل از جمله این شرایط بود که البته برای مجردان نیز شرایطی در نظر گرفته شد تا با ارائه تعهد برای تأهل در زمان تحویل مسکن آنها نیز بتوانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

اجرای مسکن ملی در ۲۹ شهر اردبیل

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در ۲۹ شهر استان اجرای این طرح با واگذاری زمین به بنیاد مسکن آغاز شد تا به غیر از شهر اردبیل که جمعیتی بالای ۱۰۰ هزار نفر دارد، در مابقی شهرها بنیاد مسکن فعالیت خود را برای ساخت و تحویل واحدهای مسکونی انجام دهد.

وی بیان کرد: به غیر از اردبیل در سایر شهرها زمین مورد نیاز به سرعت تأمین شد و مشکل ما تنها در اردبیل با ۲۷ هزار متقاضی بود که تهیه زمین برای احداث با تأخیر و تعلل روبه‌رو شد.

حسین‌زاده در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با بررسی گزینه‌های مختلف و تأیید در شورای مسکن قرار است به زودی زمین مورد نیاز در اردبیل نیز تأمین شود تا در کنار شروع ساخت یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، مابقی متقاضیان نیز از این شرایط بهره‌مند شوند.

وی طرح نهضت ملی مسکن را متقاضی‌محور اعلام کرد و گفت: برخلاف سایر طرح‌ها، ما بر اساس تقاضا ساخت و سازها را انجام می‌دهیم و برای اینکه از تورم فزاینده در امان بمانیم، انتظار داریم تا متقاضیان آورده و پرداختی‌های خود را در اقساط مشخص شده انجام دهند.

یک بام و دو هوای مسکن ملی

کنترل قیمت مسکن در این اوضاع بازار شاید یکی از اصلی‌ترین خواسته مردم به ویژه افرادی باشد که با آرزوی خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند تا برای آینده خود سرپناه و سقفی بالای سر داشته باشند اما آنچه که اکنون از عملکرد دولت استنباط می‌شود چیزی جز سردرگمی و تحمیل هزینه‌های اضافی روی دوش متقاضیان مسکن نیست.

در این باره, نرخ گذاری و تعیین قیمت‌های متفاوتی تخمین زده می‌شد تا اینکه اخیراً با تصمیمات دولت نرخ هر واحد مسکن ملی به ۷۲۰ میلیون تومان رسید تا در کنار اعلام عجز و ناتوانی از سوی مسئولان استانی از دخالت در تعیین قیمت مسکن مسئولان دولتی به راحتی با چشم بستن به روی حقوق ماهانه اقشار ضعیف که بخش عظیمی از جمعیت متقاضیان مسکن را شامل می‌شوند, قیمتی را برای هر واحد تعیین کردند که پرداخت آن از عهده هر کسی برنمی آید.

حسین‌زاده در این باره تصریح کرد: پیش‌بینی ما تأمین ۱۵۰ میلیون تومان وام و ۱۵۰ میلیون تومان آورده متقاضیان برای ساخت مسکن به نرخ ۳۰۰ میلیون تومان بود اما با قیمت‌گذاری جدید این نرخ به ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: ۲۳ بانک موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در این طرح تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان هستند ولی تنها بانک عامل پرداخت تسهیلات را در استان اردبیل آغاز کرده و بقیه بانک‌ها نیز باید به سرعت پرداختی‌های خود را انجام دهند.

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما امسال از ۸ هزار و ۳۰۰ درخواست متقاضیان برای ۲ هزار و ۴۰۰ متقاضی قرارداد پرداخت تسهیلات را با همکاری بانک‌های عامل انجام دادیم که تنها ۲۳۰ مورد از این تعداد پرداخت شده است.

وی ضرورت همراهی بانک‌ها را در پرداخت این تسهیلات یادآور شد و اضافه کرد: امیدواریم کارها با سرعت بیشتری با همراهی بانک‌های عامل و دستگاه‌های زیربنایی انجام شود.

حسین‌زاده بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی را مشخص کردند که دستگاه‌های خدمات‌رسان زیربنایی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات و… موظف هستند زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و تأمین واحد آموزشی و توسعه فضای سبز را در کنار ساخت مسجد با همکاری نهادهای مرتبط انجام دهند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: در کنار پرداخت تسهیلات، امیدواریم در این طرح خود متقاضیان نیز با سرعت بیشتری آورده اولیه خود را پرداخت کنند تا در فرآیند ساخت با مشکلاتی روبه‌رو نشوند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن منتظر تصمیم انقلابی دولت سیزدهم هستند تا به نفع مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی که اغلب از خانواده‌های کم درآمد هستند، وضعیت پرداخت تسهیلات و تقسیط آن به نفع این متقاضیان تمام شود.