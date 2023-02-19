به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی امروز یکشنبه در اولین کمیته اجرایی مدیریت دانش، اظهار داشت: سامانه ثبت تجارب مدیریتی به زودی راه اندازی و آماده بهره برداری متقاضیان خواهد شد.
وی، عنوان کرد: مدیران و کارشناسان شاغل در واحدهای مختلف استانداری میتوانند تجارب و ایدههای سازنده خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
معاون استاندار لرستان، ادامه داد: انتخاب و تأیید ایدهها و تجارب کاربردی توسط خبرگان منتخب مرتبط با موضوع مطلب ارائه شده انجام خواهد شد.
کشکولی، تصریح کرد: ثبت این تجارب و ایدهها میتواند یک مسیر راهبردی مناسب برای مدیران و کارشناسان فعلی و آینده دستگاه باشد.
وی، تأکید کرد: طراحی ساختار مناسب در راستای دانش مند بودن برنامههای مدیریتی و عملیاتی دستگاهها یکی از عناصر کلیدی توسعه است.
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