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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

مهر بررسی می‌کند؛

تجارت فالوور با سواستفاده از گرفتاری مردم زلزله‌زده

تجارت فالوور با سواستفاده از گرفتاری مردم زلزله‌زده

متأسفانه برخی از سلبریتی‌ها به مشکلات و گرفتاری‌های مردم زلزله زده به چشم محل تصویربرداری و عکاسی نگاه می‌کنند و با طراحی سناریو، دنبال اهداف خاص تبلیغاتی و رسانه‌ای خود هستند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ظاهراً برخی از سلبریتی ها حاضر نیستند از هیچ سوژه و امکانی برای بیشتر دیده شدن و معروف‌تر شدن بگذرند خواه در زلزله خواه در سیل و ویرانی.

دیده شدن به هر قیمتی، یک اصل در عالم برخی از سلبریتی ها است و این سبک زندگی ایجاب می‌کند که همواره برای بیشتر دیده شدن و بیشتر «ویوو خوردن» دنبال سوژه بگردند. حال آیا این افراد، می‌توانند از سوژه دراماتیکی مانند زلزله و مشکلات و مصیبت مردم صرف نظر کنند؟

آش سواستفاده از پدیده‌های طبیعی آنقدر شور شده که برخی کشورها برای جلوگیری از سواستفاده سلبریتی ها از بلایای طبیعی و حوادث اجتماعی و نمک پاشیدن به زخم آسیب دیدگان، قوانین سفت و سختی وضع کنند و برخوردهای جدی با این رویه‌ها را در دستور کار قرار بدهند.

آش سواستفاده از پدیده‌های طبیعی آنقدر شور شده که برخی کشورها برای جلوگیری از سواستفاده سلبریتی ها قوانین سختی وضع می‌کنند

نمونه اخیر این موضوع، زلزله بزرگ ترکیه بود که دولت با جدیت در مقابل سواستفاده از پیامدهای فردی و اجتماعی زلزله توسط سلبریتی ها ایستاد و حتی برخی را تحت تعقیب قضائی قرار داد و اجازه نداد صحنه‌های آسیب دیدگی زندگی مردم در زلزله تبدیل به دکور و پشت صحنه عکس و فیلم سلبریتی ها و عناصر فرصت طلب شود.

تجارت فالوور با سواستفاده از گرفتاری مردم زلزله‌زده

تجربه تلخ این رفتارها اما چند سالی است که دامن مردم عزیز ایران را هم گرفته و برخی سلبریتی‌های وطنی هم دنبال گرفتن عکس یادگاری با مشکلات مردم هستند.

متأسفانه برخی افراد، به محیط زندگی و مشکلات و گرفتاری‌های مردم زلزله زده به چشم لوکیشن تصویربرداری و عکاسی نگاه می‌کنند و با طراحی سناریو، دنبال اهداف خاص تبلیغاتی و رسانه‌ای خود هستند.

دولت ترکیه با جدیت در مقابل سواستفاده از پیامدهای فردی و اجتماعی زلزله توسط سلبریتی ها ایستاد و حتی برخی را تحت تعقیب قضائی قرار داد

سوال اینجاست که اگر واقعاً سلبریتی ها بخواهند صادقانه و دلسوزانه به مردم گرفتار در زلزله یا هر مشکل دیگری خدمت کنند، چه وظیفه‌ای دارند؟

حتماً اولین جواب، پمپاژ امید و روحیه و دلگرمی است؛ امری که نه تنها تقریباً در هیچ‌یک از پیام‌ها و روایت‌های برخی سلبریتی های وطنی اثری از آن نیست، بلکه بالعکس، امواج سهمگین سیاه نمایی و القای یاس و ناامیدی است که سراسر کنش‌های برخی سلبریتی ها را در بر گرفته است.

تجارت فالوور با سواستفاده از گرفتاری مردم زلزله‌زده

شوربختانه، تجربه‌های گذشته همچون زلزله کرمانشاه هم خاطره و تجربه خوبی نبود و کار به جایی کشید که برای بررسی نحوه جمع آوری پول‌ها و چگونگی هزینه شدن مبالغ هنگفتی که برخی سلبریتی‌ها با اعلام شماره حساب شخصی خود جمع کرده بودند، پرونده‌های قضائی در دادگاه تشکیل شد.

باز هم برخی سلبریتی ها، مصائب و مشکلات مردم در زلزله خوی را مکانی برای تجارت فالوور قرار داده‌اند و طوری وانمود می‌کنند که انگار مردم فهیم و فرهیختگان خوی و آذربایجان، فاقد توانمندی برای حل مشکلات هستند

حالا اما، باز هم برخی سلبریتی ها، مصائب و مشکلات مردم شریف و نجیب در زلزله خوی را مکانی برای تجارت فالوور و سوداگری محبوبیت قرار داده‌اند و طوری وانمود می‌کنند که انگار مردم فهیم و نخبگان و فرهیختگان خوی و آذربایجان، فاقد توانمندی و هوشمندی لازم برای حل مشکلات خود هستند و این سلبریتی‌ها هستند که همچون قهرمانان داستان‌های هالیوودی، خواهند آمد و مشکلات را مرتفع خواهند کرد!

تجارت فالوور با سواستفاده از گرفتاری مردم زلزله‌زده

جالب اینجاست که همواره، حضور برخی سلبریتی ها در بحران‌ها و بلایای طبیعی، روزها پس از فروکش کردن بحران است و در ساعات و روزهای اولیه که تنها و تنها، خدمت بی منت برای مردم کارساز است و خبری از دوربین و … نیست، فقط نیروهای جهادی و هلال احمر و دلسوزان محلی و بومی و مردم هستند که میدان داری می‌کنند.

ای کاش برخی سلبریتی ها، به جای "شو آف" و گرفتن عکس سلفی با رنج و مصائب مردم، قدری از دستمزدهای نجومی خود را برای حضور در برنامه‌ها کم کنند و بنا به وظیفه و حرفه‌ای که بر عهده دارند، برای رضای خدا و مردم، لحظاتی شاد و امید بخش را به مردم هدیه کنند؛ لازم نیست رایگان خدمت کنند، کافی است فقط ۲۰ درصد از دستمزدهای نجومی خود را کاهش دهند و در عمل به مردم ثابت کنند که همراه و غمخوار ایشان هستند.

کد مطلب 5713434

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نظر شما

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    نظرات

    • علی محمد IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      35 25
      پاسخ
      سلبریتی ها بویژه هنرمندان و ورزشکاران نمادهای برخاسته از مردم و مورد وثوق آنها و مایه اعتبار جامعه هستند .ارزش آنها را پاس بداریم.
      • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
        4 2
        چشم منتظر دستور شما بودیم
      • محمد IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
        6 2
        عجیبه، از کی تا حالا مظاهر، خودشیفته،تجمل گرا و رفاه طلب و ضد فرهنگ ایرانی اسلامی شدن نماد برخواسته از مردم و مایه اعتبار جامعه... چی زدی بر بدن جون دل.
      • Tiam IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
        6 2
        ادمایی مث تو سلبریتیارو بزرگ میکنن ک راحت از رو مردم رد میشن بعدش طلبکار انشالله شفای عاجل
      • علی IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
        3 1
        تو چرا بت فشار اومده
    • اکبر IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      10 2
      پاسخ
      با احترام، لطفا عکس علی دایی رو از مطلب تون بردارید. خدمتی که علی دایی برای کرمانشاه کرد هیچ کدوم از این مسوولین با این همه دبدبه و کبکبه نتونستن انجام بدن. در عوض براش پاپوش درست کردن که دست از پا درازتر برگشتن. علی دایی باید به عنوان یک اسطوره مردمی مورد حمایت باشه نه اینکه بهش حسادت کنید.
    • محمد IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      5 4
      پاسخ
      مردم هنرمندان رو خوب میشناسن نمیخاد شما خرابشون کنید
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      9 1
      پاسخ
      بیشتر پزشکان شهر ما در اول وقت بخاری برقی و و سایل مورد نیاز گرفتند و به مناطق رساندند اینها قشر شریف و با نجابتی هستند دریغ از یک عکس
    • مهدی IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      3 4
      پاسخ
      مشکل اینه تو این مملکت گاهی به بعضی افراد اینقدر بها میدن اینقدر بزرگش میکنن اینقدر بهش پرداخته میشه اینقدر افراط میشه که طرف به خودش اجازه دخالت و صحبت و اظهار نظر در هر کاری و جایی و میده
    • به تو چه IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      6 4
      پاسخ
      علی دایی خوده مردمه با این چیزا نمیشه به اعتبارش لطمه زد
    • Arad IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      5 3
      پاسخ
      وظیفه هر دولتی هست که از مردم آسیب دیده ش حمایت که نه شخص. علی دایی همه ایران به درستی میشناسنش کسی هم نمیتونه تخریبش کنه نیازی به دیده شدن نداره چون شخصیتش جهانی مشهور هست نمونه ش پشت صحنه قرعه کشی جام جهانی در حضور بزرگان فوتبال خوابیده بود چون سلبریتی افشاگری میکنه باب میل شما نیست تخریبش میکنین
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      4 1
      پاسخ
      همیشه میخواین واسه آدمایی که خوبن حاشیه بسازین یک نفر که نمیتونه به همه کمک کنه باید در مجازی منتشرکنه چند نفر دیگه به کمکش بیان
    • علی اصغر حسینی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      2 2
      پاسخ
      مردمی که سلبریتیهای بی وجدان وپولکی قبله آمالشان شده اند میشود اینکه دزدیهای سلبریتیهابه نام کمک به مردم انجام میشه حالاکجامیره معلوم نیست
    • رضا AE ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      6 4
      پاسخ
      بروند سر بزنند وکمک کنند میگن سواستفاده کردن نروند هم میگن اصلا بی خیال بودن و حاضر نشدن تا او نجا برن خدایا چه بد مردمان و چه در زمانه ی بسیار بدی به سر میبریم
    • AE ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      فالوور تاخودش نخواد هیچ کس به زور اونو جذب نمیکنه بعد هم در کشور ما دروغ و غیبت و تهمت و رسوا کردن مردم وبردن ابروی مردم دربین مسولین نمادینه ونهادینه شده خدایا امام زمان کی میاد تا گوشت برادر مرده خوردن ودروغ آشکار و وعده ازبین بره
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      2 6
      پاسخ
      ذات واقعی خودشون رو قبلا نشون دادن
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      8 4
      پاسخ
      اشخاصی که در عکس هستن به قدری معروف هستن که نیازی به تبلیغ برای جمع اوری فالوور ندارن
      • هموطن IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
        3 0
        دوست عزیز من کسی را قضاوت نمیکنم فقط خدا از دلها آگاه است ولی با نظر شما مخالفم چون اگر تبلیغ نکنند و همواره در دید مردم نباشند عده دیگری جای آنها را میگیرند و آنها فراموش میشوند به قول معروف : از دل برود هر آنکه از دیده رود
    • مهدی IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      هیچ کاری ندارید جز خراب کردن مردم ، برید از مشکلات مردم گزارش و برنامه و خبر تهیه کنید نه خراب کردن و سرک کشیدن تو زندگی مردم
    • 110 IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      1 1
      پاسخ
      بعضی هاشون دنبال دندون خر مرده‌اند انسانهای شریفی هم مثل تختی هنور هستنند هماهنگ در گروهای بی ادعای جهادی
    • . IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      1 1
      پاسخ
      حداقل دولت یا خودت که این خبرها رو می‌زاری کمکی در حق این مردم نمی کنین پس بقیه رو خراب نکن هر چی هست برا ریا هم باشه حداقل دستی می‌رسونن ، نمیزارین کمکی به این مردم بشه جلوی حساباشون رو می‌بندن هزار جور کار دیگه میکنن تا کمکاری خودشون رو نشون ندن . اگه جرات داری پیام رو بزار نه اینکه به نفع نیست
    • ایرانی JP ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      2 3
      پاسخ
      دمت گرم طرح موضوع و نکته سنجی ت عالی بود «خبرگزاری مردمیِ مهر».
    • سعید موسویان فرد IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      و البته موضوع درناک اینه که عده ایی حقوق بگیر صبح تا شب برای مطالب خبرگزاری های معتبر دیسلایک و نظر منفی و سمپاشی و دوبهم زنی میکنن. هم چیز و قاطی چیز دیگه میکنن. خبر میاد بعد از پنجاه سال به حسب اقبال و شانس میتونیم صاحب جنگنده باشیم، یکی نظر گذاشته بجاش قیمت پیاز و پائین بیارید!!!!!!!!!
    • سلام حمزه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خدا حفظ کند ادمهای والا مقام را هر کاری برای خدا باشه اشک ادم در میاد

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