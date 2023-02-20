خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ظاهراً برخی از سلبریتی ها حاضر نیستند از هیچ سوژه و امکانی برای بیشتر دیده شدن و معروفتر شدن بگذرند خواه در زلزله خواه در سیل و ویرانی.
دیده شدن به هر قیمتی، یک اصل در عالم برخی از سلبریتی ها است و این سبک زندگی ایجاب میکند که همواره برای بیشتر دیده شدن و بیشتر «ویوو خوردن» دنبال سوژه بگردند. حال آیا این افراد، میتوانند از سوژه دراماتیکی مانند زلزله و مشکلات و مصیبت مردم صرف نظر کنند؟
آش سواستفاده از پدیدههای طبیعی آنقدر شور شده که برخی کشورها برای جلوگیری از سواستفاده سلبریتی ها از بلایای طبیعی و حوادث اجتماعی و نمک پاشیدن به زخم آسیب دیدگان، قوانین سفت و سختی وضع کنند و برخوردهای جدی با این رویهها را در دستور کار قرار بدهند.
آش سواستفاده از پدیدههای طبیعی آنقدر شور شده که برخی کشورها برای جلوگیری از سواستفاده سلبریتی ها قوانین سختی وضع میکنند
نمونه اخیر این موضوع، زلزله بزرگ ترکیه بود که دولت با جدیت در مقابل سواستفاده از پیامدهای فردی و اجتماعی زلزله توسط سلبریتی ها ایستاد و حتی برخی را تحت تعقیب قضائی قرار داد و اجازه نداد صحنههای آسیب دیدگی زندگی مردم در زلزله تبدیل به دکور و پشت صحنه عکس و فیلم سلبریتی ها و عناصر فرصت طلب شود.
تجربه تلخ این رفتارها اما چند سالی است که دامن مردم عزیز ایران را هم گرفته و برخی سلبریتیهای وطنی هم دنبال گرفتن عکس یادگاری با مشکلات مردم هستند.
متأسفانه برخی افراد، به محیط زندگی و مشکلات و گرفتاریهای مردم زلزله زده به چشم لوکیشن تصویربرداری و عکاسی نگاه میکنند و با طراحی سناریو، دنبال اهداف خاص تبلیغاتی و رسانهای خود هستند.
دولت ترکیه با جدیت در مقابل سواستفاده از پیامدهای فردی و اجتماعی زلزله توسط سلبریتی ها ایستاد و حتی برخی را تحت تعقیب قضائی قرار داد
سوال اینجاست که اگر واقعاً سلبریتی ها بخواهند صادقانه و دلسوزانه به مردم گرفتار در زلزله یا هر مشکل دیگری خدمت کنند، چه وظیفهای دارند؟
حتماً اولین جواب، پمپاژ امید و روحیه و دلگرمی است؛ امری که نه تنها تقریباً در هیچیک از پیامها و روایتهای برخی سلبریتی های وطنی اثری از آن نیست، بلکه بالعکس، امواج سهمگین سیاه نمایی و القای یاس و ناامیدی است که سراسر کنشهای برخی سلبریتی ها را در بر گرفته است.
شوربختانه، تجربههای گذشته همچون زلزله کرمانشاه هم خاطره و تجربه خوبی نبود و کار به جایی کشید که برای بررسی نحوه جمع آوری پولها و چگونگی هزینه شدن مبالغ هنگفتی که برخی سلبریتیها با اعلام شماره حساب شخصی خود جمع کرده بودند، پروندههای قضائی در دادگاه تشکیل شد.
باز هم برخی سلبریتی ها، مصائب و مشکلات مردم در زلزله خوی را مکانی برای تجارت فالوور قرار دادهاند و طوری وانمود میکنند که انگار مردم فهیم و فرهیختگان خوی و آذربایجان، فاقد توانمندی برای حل مشکلات هستند
حالا اما، باز هم برخی سلبریتی ها، مصائب و مشکلات مردم شریف و نجیب در زلزله خوی را مکانی برای تجارت فالوور و سوداگری محبوبیت قرار دادهاند و طوری وانمود میکنند که انگار مردم فهیم و نخبگان و فرهیختگان خوی و آذربایجان، فاقد توانمندی و هوشمندی لازم برای حل مشکلات خود هستند و این سلبریتیها هستند که همچون قهرمانان داستانهای هالیوودی، خواهند آمد و مشکلات را مرتفع خواهند کرد!
جالب اینجاست که همواره، حضور برخی سلبریتی ها در بحرانها و بلایای طبیعی، روزها پس از فروکش کردن بحران است و در ساعات و روزهای اولیه که تنها و تنها، خدمت بی منت برای مردم کارساز است و خبری از دوربین و … نیست، فقط نیروهای جهادی و هلال احمر و دلسوزان محلی و بومی و مردم هستند که میدان داری میکنند.
ای کاش برخی سلبریتی ها، به جای "شو آف" و گرفتن عکس سلفی با رنج و مصائب مردم، قدری از دستمزدهای نجومی خود را برای حضور در برنامهها کم کنند و بنا به وظیفه و حرفهای که بر عهده دارند، برای رضای خدا و مردم، لحظاتی شاد و امید بخش را به مردم هدیه کنند؛ لازم نیست رایگان خدمت کنند، کافی است فقط ۲۰ درصد از دستمزدهای نجومی خود را کاهش دهند و در عمل به مردم ثابت کنند که همراه و غمخوار ایشان هستند.
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