به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در دنباله روی از آمریکا و در اقدامی متناقض با منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، اعلام کرد که ۳۲ فرد و ۲ نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بهانه ادعایی اتحادیه اروپا از این اقدام، «استفاده گسترده و نامتناسب از زور» علیه «معترضان غیرخشونت‌آمیز» توصیف شده است.

اشاره بروکسل به «معترضان غیرخشونت‌آمیز»، به تلاش ایران در خصوص تأمین امنیت مردم در برابر اغتشاش گران و برهم زنندگان آرامش و امنیت کشور اشاره دارد.

۲ نهاد ایرانی که امروز در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند، عبارتند از: «بنیاد تعاون فراجا» و «پژوهشگاه علوم انتظامی».

همچنین، بر اساس بیانیه صادره در وبگاه اتحادیه اروپا، افراد ذیل نیز در لیست تحریم‌های امروز بروکسل قرار گرفتند:

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش؛

ولی اسماعیلی، احمد نادری، زهره الهیان، احمد امیرآبادی فراهانی، سید کاظم دلخوش اباتری، حسین جلالی و سید نظام الدین موسوی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

حبیب الله جان نثاری، معاون تربیت و آموزش فراجا؛

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک؛

حجت الاسلام علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان؛

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز؛

صغری خدادادی، مدیر ندامتگاه زنان؛

علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

فتح الله جمیری، فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

قاضی قناد دادستان و قاضی دادگاه انقلاب؛

قاضی سید هادی منصوری رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد؛

حجت الاسلام سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری کردستان؛

مهدی شمس آبادی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان؛

حسن مددی دادستان مرکز استان البرز؛

حیدر پسندیده رئیس ندامتگاه سنندج؛

مرتضی پیری رئیس ندامتگاه مرکزی زاهدان؛

الله کرم عزیزی رئیس ندامتگاه رجایی‌شهر؛

محمد حسین خسروی مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان؛

علی چهارمحالی مدیرکل زندان‌های استان البرز؛

فرزین کریمی مزلقان چای و سید مجتبی مصطفوی از اعضای وزارت اطلاعات؛

کامفر بهداد دادستان دادگاه انقلاب اسلامی کرج؛

مراد فتحی مدیر کل ندامتگاه‌های استان آذربایجان غربی؛

محمد جباری دادستان کردستان.