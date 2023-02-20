به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساخت‌ها در استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و طرح‌های مهمی را نیز در دست اجرا داریم.

وی از تلاش و برنامه‌ریزی برای محرومیت‌زدایی در روستاهای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: تأمین نیازهای افراد محروم جامعه و نیازمندان توسط بنیاد مسکن پیگیری می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های آسفالت معابر در روستاها خاطرنشان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان، طرح‌های آسفالت معابر روستایی در ۱۴۱ روستای استان بوشهر با اعتبار ۹۴.۶ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

مقدم با اشاره به آسفالت اجرا شده در روستاها از محل قیر رایگان خاطرنشان کرد: در این راستا به مساحت ۱.۵ میلیون متر مربع آسفالت معابر روستایی اجرایی شده است.

وی با قدردانی از مشارکت دهیاران در آسفالت معابر روستایی، تصریح کرد: آسفالت معابر در ۱۴۱ روستا به طول ۱۸۸ کیلومتر است که در اجرا این طرح ۱۰ هزار و ۹۳ تن قیر رایگان تأمین شده است.

بهبود معابر روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: معابر ۴۰ روستای دشتستان به مساحت ۴۴۴ هزار متر مربع آسفالت شده است.

وی گفت: تنگستان با ۴۰ روستا، گناوه ۱۹ روستا، بوشهر ۱۰ روستا بیشترین آسفالت معابر و شهرستان‌های دشتی، دیلم، دیر، جم و عسلویه بین ۲ تا ۱۰ روستا آسفالت شده است.

مقدم اضافه کرد: با اجرا این طرح‌ها برخورداری روستاهای مختلف استان به آسفالت معابر از ۲ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر آسفالت معابر روستایی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: برخورداری روستاهای استان از امکانات زیرساختی به ویژه در حوزه آسفالت معابر افزایش یافته است.