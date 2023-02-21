تولید ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید به روش تکثیر طبیعی در گیلان

کوروش خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: افزایش ۵ برابری سطح بازسازی ذخایر ماهی سفید با روش تکثیر طبیعی در هچری های ساحلی گیلان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته در ۱۷ نقطه و در ۱۷ هزار مترمربع گیلان تکثیر به روش طبیعی انجام می‌شد، افزود: در نظر داریم علاوه بر مولدسازی و تکثیر به روش طبیعی این رقم را به ۷۹ نقطه و ۷۹ هزار مترمربع گیلان برسانیم.

مدیرکل شیلات گیلان از افزایش وزن بچه ماهی‌های رهاسازی شده از زیر یک گرم به یک تا سه گرم خبر داد و اضافه کرد: افزایش تعداد هچری‌های ساحلی گیلان از ۱۷ به ۳۹ پره صیادی از مهم اقدامات شیلات است که به رونق اقتصادی و اشتغال می‌انجامد.

خلیلی با بیان اینکه در حال حاضر از ۲۰ هزار مولد ماهیان استخوانی در امر تکثیر استفاده می‌شود، گفت: پیش بینی می‌شود با برنامه ریزی هایی که با جلب مشارکت اتحادیه تعاونی صیادان و پره‌های صیادی صورت گرفته این تعداد به ۳۰ هزار مولد افزایش پیدا کند.

رهاسازی ۱۳۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهی در گیلان

وی از رهاسازی بیش از ۱۳۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهی در مراکز تولید و رهاسازی گیلان خبر داد و افزود: مولد گیری ماهیان استخوانی در سه رودخانه سفید رود، لمیر تالش و خشک رود رودسر و سه مرکز بازسازی ذخایر شهید انصاری، مرکز بازسازی ذخایر دکتر یوسف پور و مرکز شهید بهشتی انجام می‌شود.

مدیرکل شیلات گیلان از تکثیر طبیعی ماهیان در پهنه ۴ هکتاری اتحادیه پره های صیادی استان خبر داد و اضافه کرد: در کنار هچری های ساحلی و مراکز بازسازی ذخایر و رودخانه سفید رود، در ۲ رودخانه لمیرتالش در غرب و خشک رود رودسر در شرق تکثیر طبیعی صورت می‌گیرد.

خلیلی با بیان اینکه سفیدرود تأمین کننده اصلی مولدین مراکز گیلان است، گفت: پیش بینی می‌شود با مشارکت جامعه صیادی و اتحادیه علاوه بر تولید مصنوعی در مراکز، حدود ۲۰ میلیون بچه ماهی سفید به روش تکثیر طبیعی، تولید شود.

وی ادامه داد: شیلات گیلان امسال پس از موفقیت در رهاسازی بچه ماهی کپور تالابی در محدوده قلم گوده انزلی که مولدین آن توسط صیادان تالاب تأمین شده بود، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه بچه کپور تالابی با وزن بالای ۳ گرم تولید کند.

مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه با مشارکت صیادان در بازسازی ذخایر امکان کیفی سازی و افزایش ضریب بازگشت ماهی سفید بالا می‌رود، گفت: شیلات گیلان در راستای حفظ و استمرار شغل صیادی، ارتقای کیفی رهاسازی بچه ماهیان را با تمام توان و استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی پیگیری می‌کند.