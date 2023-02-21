صدور هشدار سطح زرد هواشناسی دریایی برای گیلان

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشینه ارتفاع موج دریای خزر از امروز تا جمعه برای سواحل استان، حدود ۲ متر پیش بینی شده است، افزود: شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی، دریانوردی و صید و صیادی مناسب نیست.

وی با اشاره به اینکه تردد قایق‌های سبک و تفریحی تا صبح شنبه در دریای خزر ممنوع است، ادامه داد: احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و قفس‌های پرورش ماهی در خزر وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: بارگیری و تخلیه در بنادر نیز به دلیل سرعت وزش باد تا ۱۸ متر بر ثانیه با اختلال مواجه است.

وی با اشاره به اینکه سرعت وزش باد گرم شب گذشته در کوهستان‌های گیلان تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت هم رسیده است، گفت: وزش باد گرم که از دیروز در گیلان آغاز شده امروز تضعیف می‌شود، اما تا عصر فردا در استان ادامه دارد.

دادرس با بیان اینکه در حال حاضر سرعت وزش باد در استان به ۲۱ کیلومتر بر ساعت رسیده است، افزود: ارتفاع موج دریا برای حداکثر یک متر و ۲۰ سانتی متر خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان گیلان با اشاره به اینکه دمای فعلی شهر رشت مرکز گیلان ۱۵ درجه سانتی گراد است، گفت: رطوبت هوای این شهر ۲۵ درصد است.

دادرس گفت: در ۲۴ ساعت گذشته جیرنده رودبار با ۴ درجه سلسیوس سردترین و ازبرم سیاهکل ۲۶ درجه روی صفر گرم‌ترین مناطق استان اعلام شده اند.

وی اضافه کرد: روند افزایش دمای هوا در مناطق مختلف استان گیلان نیز تا عصر فردا چهارشنبه ادامه دارد.