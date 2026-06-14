بارش‌ های پراکنده از فردا دوشنبه گیلان را فرا می گیرد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نفوذ جریانات شمالی و سامانه ناپایدار به آسمان گیلان، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شاهد بارش رگباری و موقتی باران، رعد و برق، وزش باد و مه آلودگی هوا در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دمای هوای گیلان از فردا (دوشنبه) بین ۲ تا ۵ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی درباره وضعیت دریای خزر تصریح کرد: امروز (یکشنبه) دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب است، اما فردا با افزایش حداکثر ارتفاع موج تا ۸۰ سانتی‌متر، در برخی ساعات شرایط نامناسبی حاکم می‌شود.

دادرس در ادامه با اشاره به ثبت گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان در شبانه‌روز گذشته گفت: منجیل با ۳۳ درجه سلسیوس گرمترین و دیلمان با ۱۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین مناطق گیلان بودند.

وی گفت: همچنین دمای فعلی هوای رشت مرکز استان ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی آن ۵۸ درصد است.