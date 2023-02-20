رونمایی امارات و رژیم صهیونیستی از شناور نظامی ساخت مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی روز دوشنبه از نخستین شناور نظامی بدون سرنشین ساخت مشترک در چارچوب همکاری شرکت صنایع هوایی این رژیم و گروه «ایدج» امارات رونمایی کردند.

بر اساس این گزارش، رسانه های صهیونیست اعلام کردند که این شناور که در جریان نمایشگاه صنایع دریایی «ناودکس» در ابوظبی رونمایی شد مجهز به حسگرها و سامانه های تصویربرداری پیشرفته است و برای نظارت و مراقبت، شناسایی و مین یابی کاربرد دارد.

از سوی دیگر، «اورین گوتر» نماینده شرکت صهیونیستی مذکور به خبرگزاری فرانسه گفت: ما برای اولین بار طرح مشترکی را ارائه کردیم که نمایانگر توانمندی و نقاط قوت دو شرکت در تامین امنیت سواحل و مواجهه با تهدیدات مین است.

وی در عین حال مدعی شد: این شناورها علیه تهدیدات در منطقه عمل خواهند کرد اما هدف استفاده از آنها در خارج منطقه نیز مطرح است.

به گفته این صهیونیست، این شرکت اسرائیلی به دنبال تقویت همکاری با امارات در زمینه پدافند هوایی و کمک به این کشور حاشیه خلیج فارس برای بهبود توانمندی های دریایی خود است.

شرکت های اماراتی و صهیونیست همچنین با یکدیگر برای توسعه سامانه ضد پهپاد همکاری می کنند.

این در حالی است که سرپرست دفتر سرمایه گذاری ابوظبی، پیش از این روابط گرم امارات و رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

«عبدالله الشامسی» سرپرست دفتر سرمایه گذاری ابوظبی در این راستا اعلام کرد: ابوظبی به مسیر تل آویو به آسیا تبدیل شده است.

وی افزود: ما توافقهای تجارت آزاد با اندونزی، هند، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگرداریم و اهمیت امارات برای شرکتهای اسرائیلی جهت صادرات به این بازارها در این نکته نهفته است.

این مقام اماراتی در ادامه تاکید کرد: درصدد جذب شرکتهای نوآور اسرائیلی در زمینه های گوناگون و توسعه تجارت بین المللی هستیم.