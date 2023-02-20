عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت به مسئله فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود شهاب مسئول اداره اطلاع رسانی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با شبکه المسیره یمن عنوان کرد: لغو ارائه پیش نویس قطعنامه محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل، نشان دهنده میزان سرسپردگی رژیم های عربی به دولت آمریکا است.

وی افزود: سرسپردگی رژیم های عربی به دولت آمریکا فجایع بزرگی را برای ملت فلسطین و امت اسلامی به بار آورده است.

این رهبر فلسطینی ادامه داد: پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نشان دهنده عدول از آرمان های و اعتقاد امت اسلامی در قبال مسئله فلسطین است.

داود شهاب تاکید کرد: دشمن صهیونیستی به دنبال تشدید اقدامات خود علیه ملت فلسطین به ویژه در قدس اشغالی و مسجدالاقصی است.

مسئول اداره اطلاع رسانی جنبش جهاد اسلامی فلسطین ادامه داد: عادی سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی به منزله سرپوشی برای تجاوزات این رژیم علیه ملت فلسطین خواهد بود.

گفتنی است، امارات در حالی که پیش نویس قطعنامه توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را با همکاری فلسطینیان آماده کرده بود، اعلام کرده است که درخواست برای رأی گیری در خصوص قطعنامه علیه تل آویو را ارائه نخواهد کرد.

بر همین اساس، امارات به شورای امنیت اعلام کرده است که درخواستی برای برگزاری نشست این شورا در روز دوشنبه برای رأی گیری در مورد پیش‌نویس قطعنامه توقف فوری شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را ارائه نخواهد داد.

به نظر می رسد که دیدار آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، علاوه بر منصرف کردن فلسطینیان برای پیگیری در خصوص پرونده شهرکسازی در شورای امنیت، امارات را نیز از این کار منصرف کرده است.

در همین راستا، شبکه کان رژیم صهیونیستی یکشنبه شب گزارش داد که تشکیلات خودگردان فلسطین با فشارهای آمریکا از رجوع به شورای امنیت برای پیگیری پرونده شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری منصرف شده است.