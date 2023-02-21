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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۲۸

آیت‌الله جنتی:

راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن اعلام وفاداری مردم به انقلاب بود

راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن اعلام وفاداری مردم به انقلاب بود

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور غیرتمندانه و حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اعلام وفاداری آنان به انقلاب اسلامی بود و شر دشمنان را از سر کشور کم کرد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (سه‌شنبه) در یازدهمین اجلاس سالانه مجلس خبرگان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به برگزاری پرشور جشن پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شر دشمنان را از سر کشور کم کرد. حضور غیرتمندانه مردم شریف ایران در این راهپیمایی شکوهمند اعلام وفاداری آنان به انقلاب اسلامی بود.

وی یادآور شد: مسئولین باید شکرگزار این حضور باشند و از خدمتگزاران مردم درخواست می‌کنیم بهترین شکرگزاری را خدمت خالصانه به مردم عزیز بدانند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: رؤسای قوا باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند تا مردم با شرایط اقتصادی مناسبی به استقبال سال جدید و ماه مبارک رمضان بروند. مردم نباید گرسنه بمانند و باید لوازم زندگی آنها فراهم شود.

آیت‌الله جنتی اظهار کرد: همچنین باید از افراد متمکن بخواهیم که به مردم کمک کنند تا بچه‌های یتیم، زنان بی سرپرست و افراد بی‌بضاعت حداقل زندگی را داشته باشند و گرسنه نباشند. باید به داد مردم بیچاره و فقیر رسید تا در محضر خداوند و اولیای الهی شرمنده نباشیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی در بازه زمانی کنونی خاطرنشان کرد: در آستانه فرارسیدن سال جدید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان هستیم. بنابراین از مسئولین می‌خواهم تا برای حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند.

کد مطلب 5714222
رامین عبداله شاهی

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