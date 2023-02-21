ضرورت بهره گیری از ظرفیت دروس معارف برای تقویت اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ایمانی مقدم صبح سه شنبه در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان مرکزی اظهار داشت: اردوهای راهیان نور از طرفی اعتقادات جوانان به معارف ناب را مستحکم می‌کند و از طرفی تضمین کننده اقتدار کشور بوده لذا بهره گیری از این اردوها یک ضرورت مهم برای دانشگاهیان است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان مرکزی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت دروس معارف در راستای تقویت اردوهای راهیان نور گفت: فلسفه وجود دروس معارف در دانشگاه‌ها تکامل معنوی دانشجویان است و باید از این ظرفیت برای افزایش ایمان و تقویت معنویت در دانشگاه به خوبی استفاده کرد.

وی افزود: یکی از ضرورت‌های مهم امروز در دانشگاه توجه به فعالیت‌های زیرساختی در حوزه فرهنگی و تربیتی است که راهیان نور با توجه به رویکرد تبیینی که دارد از مصادیق آن است.

حجت الاسلام ایمانی مقدم ادامه داد: انقلاب اسلامی با فعالیت‌های فرهنگی چهره به چهره با رویکرد تبیینی و تبلیغی به پیروزی رسید و امروز باید این فعالیت‌ها مورد توجه باشد چراکه کار چهره به چهره هم ماندگار و هم اثرگذار است و اساتید دانشگاه باید با دانشجویان ارتباط صمیمی و چهره به چهره ارزش‌های اسلامی و انقلابی را تبیین کنند.

وی اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی دانشگاه‌های ما مملو از اساتید متدین و معتقد به ارزش‌های اسلامی هستند و باید از این ظرفیت عظیم برای جهاد تبیین هدفمند استفاده کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان مرکزی خاطر نشان کرد: دانشگاه باید منطبق با بیانات مقام معظم رهبری حرکت کند چراکه دانشگاه میدان تحقق فرامین رهبری است و در طول انقلاب اسلامی هرکجا که بیانات رهبر انقلاب عملیاتی شده تحول آفرین بوده و لذا باید به این مسئله توجه داشت.