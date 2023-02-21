به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی پیش از سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای طرح ضربتی راهداری در طول راه‌های شریانی و اصلی، به استقبال ایمن از مسافران نوروزی در استان گلستان خواهیم رفت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: با اجرای این طرح تا قبل از سفرهای نوروزی راهداران به انجام عملیات راهداری از قبیل لکه گیری هندسی و اصولی آسفالت سطح راه‌ها، مرمت گارد ریل‌ها خط کشی راه‌ها خواهند پرداخت.

وی گفت: تعویض تابلو و علائم، رنگ آمیزی پایه‌های تابلو ها، جمع آوری نخاله و زباله از حریم راه‌ها و پاکسازی و زیباسازی جاده‌ها از سایر اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.

به گفته مصدقی، تعمیرات چراغ‌های چشمک زن، آشکارسازی سرعت گیرها با بازتاب چشم گربه‌ای و رنگ آمیزی آنها، شستشوی مستمر تابلوها، تعویض بشکه‌های ایمنی شکسته و میله‌های ترافیکی فرسوده و سایر امور مرتبط در طول راههای اصلی و شریانی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه طول راه‌های اصلی و بزرگراهی استان بالغ بر هزار کیلومتر است، افزود: طرح زیباسازی به طور مستمر تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد.

