به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی تیم فوتبال جوانان ایران در حالی برای حضور مقتدرانه در جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا در حال پیگیری است که تمرکز مسئولان فدراسیون علاوه بر امور جاری معطوف به موفقیت این تیم شده است.

میرشاد ماجدی، عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال شامگاه امروز همراه با رؤسای کمیته اخلاق، آموزش و فرهنگی در محل اردوی تیم ملی جوانان واقع در هتل آکادمی حاضر شدند تا ضمن دیدار با اعضای تیم با آنها جلسه‌ای را برای آشنایی با آخرین قوانین موجود برگزار کنند.

این نشست با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سپس پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و سپس هر یک از مدعوین سخنرانی کردند.

میرشاد ماجدی ضمن اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته درباره استعدادیابی برای حضور نهایی ۲۳ بازیکن در لیست جوانان جهت حضور در اردوی جوانان ایران بار دیگر از اعتماد و اعتقاد خود به توانایی‌های فنی بازیکنان و مربیان تیم صحبت کرد رؤیای صعود به جام جهانی زیر ۲۰ سال را یکی از اهداف مهم فدراسیون دانست.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال تاکید کرد: باخت برای شما معنایی ندارد. از شما انتظار قهرمانی می‌رود چون توانمند هستید و می‌توانید بالاترین بازدهی خود را در جام ملت‌های آسیا نشان دهید. قهرمانی در دستان شما با تلاش و تمرکز روی تک تک مسابقات است.

یونس اسدی مقدم، رئیس کمیته اخلاق یکی دیگر از حاضران در جلسه بود تا ضمن آرزوی موفقیت برای این تیم نسبت به آگاهی بازیکنان چوان فوتبال ایران درباره قوانین انضباطی جاری در مسابقات سخنرانی کرد.

اسدی مقدم در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به اتفاقات ناخواسته برای بازیکنان ملی و باشگاهی در مسابقات بین المللی به دلیل عدم آشنایی با قوانین جاری گفت: شاید اشتباهی کوچک باعث از دست رفتن آرزو و امید یک ملت شود. چشم خیلی از فوتبالی‌ها و حتی علاقمندان به فوتبال به ساق پای شماست تا بتوانید افتخار آفرینی کنید. نیاز است احتیاط در هر برخورد اخلاقی با حریفان را مورد توجه قرار دهید و روحیه یک ورزشکار ایرانی را حفظ کنید.

ابراهیم شکوری، سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال نیز درباره اهداف این کمیته برای جوانان ایران صحبت کرد و موفقیت تیم ملی جوانان را محصول ماه‌ها استعدادیابی دانست و گفت: قدر پیراهن تیم ملی را بدانید و فرصت بسیار مهمی که کسب کردید را آسوده از دست ندهید. شما توان قهرمانی را دارید تا با تلاشی به اهداف فردی و تیمی برسید.

احسان محمدی، رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی و بازی جوانمردانه با صحبت از جذابیت‌های فرهنگی فوتبال درباره توانمندی بهترین بازیکنان جهان و توجه فردی آنها به مسائل فرهنگی مثال زد و نگاه بازیکنان به افتخارات با فوتبال ملی را قابل تقدیر دانست.

شایان ذکر است، در این نشست صمیمانه کلیپ‌هایی از موفقیت‌های ملی و باشگاهی کادر فنی فعلی تیم ملی ایران منتشر شد.

در نشست فوق اسدی مقدم، میرشاد ماجدی، ابراهیم شکوری، احسان محمدی، مونا شیرازی، سمیه دهقانیان، بهارک کاظم و اعضا ی کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان حضور داشتند.