  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

اسدی مقدم: فوتبال در ایران تأثیرگذارترین پدیده اجتماعی است

اسدی مقدم: فوتبال در ایران تأثیرگذارترین پدیده اجتماعی است

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال در ایران یک پدیده اجتماعی و اخلاق و قانون ریشه اعتبار آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس اسدی‌مقدم در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: فوتبال در جهان یعنی ساختار، قانون و احترام، اما در ایران نیز فوتبال تأثیرگذارترین پدیده اجتماعی به شمار می‌رود. اخلاق و قانون، ریشه اعتبار در فوتبال ایران هستند.

وی افزود: «تنها با قانون می‌توانیم پیشرفت کنیم و اگر قانون رعایت شود، دیگر پرونده قضایی نخواهیم داشت. کسانی که هدیه می‌گیرند، مرتکب تخلف می‌شوند و هیچ‌کس در فوتبال حق دریافت کمیسیون ندارد.»

اسدی‌مقدم تصریح کرد: «تبعیض، افترا و رفتار تحقیرآمیز در فوتبال بار حقوقی دارد و نباید از کنار آن‌ها به‌سادگی عبور کرد.»

کد خبر 6615964
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها