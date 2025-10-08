اسدی مقدم: فوتبال در ایران تأثیرگذارترین پدیده اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس اسدیمقدم در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: فوتبال در جهان یعنی ساختار، قانون و احترام، اما در ایران نیز فوتبال تأثیرگذارترین پدیده اجتماعی به شمار میرود. اخلاق و قانون، ریشه اعتبار در فوتبال ایران هستند.
وی افزود: «تنها با قانون میتوانیم پیشرفت کنیم و اگر قانون رعایت شود، دیگر پرونده قضایی نخواهیم داشت. کسانی که هدیه میگیرند، مرتکب تخلف میشوند و هیچکس در فوتبال حق دریافت کمیسیون ندارد.»
اسدیمقدم تصریح کرد: «تبعیض، افترا و رفتار تحقیرآمیز در فوتبال بار حقوقی دارد و نباید از کنار آنها بهسادگی عبور کرد.»
