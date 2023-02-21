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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود

نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: باید نقشه راه عملیاتی برای تولید سیب که قابلیت اجرایی برای استان داشته باشد، تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی صبح سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت بازار سیب درختی و چالش‌های صادرات این محصول، افزود: باید نقشه راه عملیاتی برای تولید سیب که قابلیت اجرایی برای استان داشته باشد، تدوین شود تا چالش‌ها و مشکلات موجود مرتفع شود و در این زمینه باید با محققین کشوری نیز همفکری و تبادل نظر شود.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای بازار صادراتی سیب درختی برای سال آینده از هم اکنون، ادامه داد: روند صادرات سیب درختی در استان در حال حاضر تسریع شده و طبق آخرین آمار اتحادیه سردخانه داران استان، در حدود ۲۵۰ هزار تن سیب در سردخانه‌های استان موجود است که امیدواریم با هماهنگی و پیگیری‌های انجام شده تا پایان سال روند صادرات بیش از این رونق بگیرد تا باغداران متضرر نشوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماری‌های خطرناک نباتی به هیچ عنوان اجازه ورود محصول بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای به داخل استان نباید صادر شود.

در ادامه این جلسه قاسم حسنی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز با ارائه گزارشی از توانمندی‌ها و چالش‌های تولید سیب درختی در استان گفت: میزان تولید سیب درختی در جهان ۹۳ میلیون تن است که در ایران طبق آخرین آمار فائو در سال ۲۰۲۱ در حدود ۴ میلیون تن سیب از سطح ۲۶۰ هزار هکتار از باغات ایران برداشت شد.

حسنی در ادامه به چالش‌های وضعیت موجود، برداشت و نگهداری سیب درختی و ارائه راهکارهای بهبود صادرات و… پرداخت.

کد مطلب 5714369

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    نظرات

    • حمید IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
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      الله توکل میشه

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