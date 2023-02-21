نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی صبح سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت بازار سیب درختی و چالش‌های صادرات این محصول، افزود: باید نقشه راه عملیاتی برای تولید سیب که قابلیت اجرایی برای استان داشته باشد، تدوین شود تا چالش‌ها و مشکلات موجود مرتفع شود و در این زمینه باید با محققین کشوری نیز همفکری و تبادل نظر شود.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای بازار صادراتی سیب درختی برای سال آینده از هم اکنون، ادامه داد: روند صادرات سیب درختی در استان در حال حاضر تسریع شده و طبق آخرین آمار اتحادیه سردخانه داران استان، در حدود ۲۵۰ هزار تن سیب در سردخانه‌های استان موجود است که امیدواریم با هماهنگی و پیگیری‌های انجام شده تا پایان سال روند صادرات بیش از این رونق بگیرد تا باغداران متضرر نشوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماری‌های خطرناک نباتی به هیچ عنوان اجازه ورود محصول بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای به داخل استان نباید صادر شود.

در ادامه این جلسه قاسم حسنی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز با ارائه گزارشی از توانمندی‌ها و چالش‌های تولید سیب درختی در استان گفت: میزان تولید سیب درختی در جهان ۹۳ میلیون تن است که در ایران طبق آخرین آمار فائو در سال ۲۰۲۱ در حدود ۴ میلیون تن سیب از سطح ۲۶۰ هزار هکتار از باغات ایران برداشت شد.

حسنی در ادامه به چالش‌های وضعیت موجود، برداشت و نگهداری سیب درختی و ارائه راهکارهای بهبود صادرات و… پرداخت.