پیشتازی ایران در تدوین استانداردهای جهانی نانوفناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، تصویب ۱۵۱ استاندارد ملی فناوری نانو در کشور توسط کمیته ملی استاندارد فناوری نانو و ۱۰ استاندارد بین‌المللی در سازمان بین ‏المللی استاندارد (ISO) از جمله اقداماتی است که به پیوستن ایران به لیست کشورهای برتر در زمینه تدوین و تصویب استانداردهای بین‌المللی منجر شده است.

ستاد توسعه فناوری نانو به عنوان متولی رسمی توسعه فناوری نانو در کشور، به موضوع استاندارد و ایمنی فناوری نانو توجه ویژه‌ای دارد تا محصولات تولیدی در کشور بتوانند در بازارهای داخلی بقای خود را حفظ کنند و برای ورود به بازارهای جهانی قابلیت رقابت داشته باشند.

بر همین اساس نیز برای تحقق این هدف گـروه اسـتانـدارد و ایـمـنی ستاد شکل گرفت تا در تعامل با مراکز تخصصی و کارشناسان معتبر و در قالب اسناد بین سازمانی، کارگروه‌های ویژه و کمیته‌های مشترک، برگزاری جلسات تخصصی، رویدادها و همایش‌ها، حمایت از طرح‌ها و مسابقات و غیره بتوانند در زمینه استانداردسازی محصولات نانوفناورانه اقدامات اجرایی داشته باشند.

از جمله دستاوردهای این گروه می‌توان به «رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو»، «افزایش اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو» و «قرار گرفتن ایران در لیست ۵ کشور پیشتاز در تدوین و تصویب استانداردهای جهانی نانو» اشاره کرد.