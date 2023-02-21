  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۲۴

پیشتازی ایران در تدوین استانداردهای جهانی نانوفناوری

پیشتازی ایران در تدوین استانداردهای جهانی نانوفناوری

بر اساس اعلام معاونت علمی ۵ کشور جهان در تدوین و تصویب استانداردهای بین‌المللی فناوری نانو پیشتازی می‌کنند که ایران یکی از این کشورها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، تصویب ۱۵۱ استاندارد ملی فناوری نانو در کشور توسط کمیته ملی استاندارد فناوری نانو و ۱۰ استاندارد بین‌المللی در سازمان بین ‏المللی استاندارد (ISO) از جمله اقداماتی است که به پیوستن ایران به لیست کشورهای برتر در زمینه تدوین و تصویب استانداردهای بین‌المللی منجر شده است.

ستاد توسعه فناوری نانو به عنوان متولی رسمی توسعه فناوری نانو در کشور، به موضوع استاندارد و ایمنی فناوری نانو توجه ویژه‌ای دارد تا محصولات تولیدی در کشور بتوانند در بازارهای داخلی بقای خود را حفظ کنند و برای ورود به بازارهای جهانی قابلیت رقابت داشته باشند.

بر همین اساس نیز برای تحقق این هدف گـروه اسـتانـدارد و ایـمـنی ستاد شکل گرفت تا در تعامل با مراکز تخصصی و کارشناسان معتبر و در قالب اسناد بین سازمانی، کارگروه‌های ویژه و کمیته‌های مشترک، برگزاری جلسات تخصصی، رویدادها و همایش‌ها، حمایت از طرح‌ها و مسابقات و غیره بتوانند در زمینه استانداردسازی محصولات نانوفناورانه اقدامات اجرایی داشته باشند.

از جمله دستاوردهای این گروه می‌توان به «رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو»، «افزایش اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو» و «قرار گرفتن ایران در لیست ۵ کشور پیشتاز در تدوین و تصویب استانداردهای جهانی نانو» اشاره کرد.

کد مطلب 5714437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها