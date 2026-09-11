به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «یکی از آنها» با عنوان بینالمللی One Of Them، محصول مشترک ایران و ایتالیا در هفتمین حضور بینالمللی خود به بخش مسابقه بینالمللی فیلمهای کوتاه Orizzonti در جشنواره i-Fest International Film Festival ایتالیا راه یافت.
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی مصطفی وزیری و تهیهکنندگی حسین کاکاوند ساخته شده و کمپانی ایتالیایی Lights On نیز در تهیه این اثر مشارکت دارد.
این جشنواره علاوه بر رقابتهای سینمایی، شامل نمایشهای بینالمللی، مرور آثار، مسترکلاسها، کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و برنامههای مرتبط با تجربههای دیجیتال و واقعیت مجازی است.
یکی از بخشهای اصلی جشنواره، Orizzonti است؛ یک مسابقه بینالمللی که با همکاری Italian Film Institute و Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) و با مشارکت رسانهای MyMovies برگزار میشود و فیلمهای بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن کوتاه از فیلمسازان ایتالیایی و بینالمللی را دربر میگیرد. در بخش فیلم کوتاه، جوایزی از جمله بهترین فیلم کوتاه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه هیئت داوران اهدا میشود.
دهمین دوره i-Fest در سپتامبر ۲۰۲۶ به مدت ۱۱ روز در منطقه کالابریا برگزار خواهد شد. جشنواره در دورههای گذشته میزبان چهرههای برجستهای از سینمای جهان، از جمله برندگان اسکار و فیلمسازان مطرح بینالمللی بوده است.
پخش بینالمللی One Of Them برعهده کمپانی ایتالیایی Lights On است.
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