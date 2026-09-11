به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین ویژگی‌های انسان‌های باتقوا از منظر امیرالمؤمنین(ع) پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان‌های باتقوا، علم و دانش است و کسی که حقیقتاً عالم باشد، خشیت الهی در دل او جای دارد.

وی افزود: قرآن کریم می‌فرماید «إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»؛ بنابراین کسی که ادعای علم و فضیلت دارد اما از خدا نمی‌ترسد، ادعای او قابل قبول نیست.

عالم در نگاه اسلام باید برای جامعه اثرگذار باشد

امام جمعه شیراز با بیان اینکه عالم در فرهنگ دینی صرفاً برای خودش تلاش نمی‌کند، گفت: عالم برای جامعه زحمت می‌کشد و تلاش او برای نجات و هدایت دیگران است؛ همان‌گونه که در روایات آمده است، عابد برای خودش کار می‌کند اما عالم برای دیگران تلاش می‌کند.

آیت الله دژکام ادامه داد: اگر می‌خواهیم عالم باشیم باید تلاش کنیم دیگران را هدایت کنیم و به جرگه متدینان اضافه شوند، نه اینکه دائماً افراد را به دلیل خطاهایشان حذف کنیم.

وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) و پیامبر گرامی اسلام(ص) تأکید کرد: نباید ادبیاتی را رواج دهیم که نتیجه آن این باشد که عده‌ای را از مسیر هدایت خارج کنیم؛ عالم کسی است که تلاش می‌کند حتی کسانی را که خطا کرده‌اند، به مسیر صحیح بازگرداند.

حلم و بردباری؛ ویژگی دیگر انسان‌های باتقوا

نماینده ولی‌فقیه در فارس، حلم و بردباری را از دیگر ویژگی‌های انسان‌های باتقوا دانست و گفت: حلم به معنای کنترل خشم در برابر رفتار دیگران است و امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند «الحلم نور» و همچنین «الحلم تمام العقل»؛ یعنی بردباری نشانه کمال عقل است.

وی با اشاره به رفتار پیامبر اکرم(ص) پس از جنگ احد بیان کرد: در آن جنگ با پیکر شهدای مسلمان، از جمله حضرت حمزه(ع)، رفتاری بسیار تلخ و ناجوانمردانه شد، اما پیامبر اکرم(ص) پس از نزول آیه «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ» مسیر صبر و بردباری را برگزید.

آیت الله دژکام افزود: پیامبر اکرم(ص) در فتح مکه نیز با وجود امکان برخورد با کسانی که در گذشته جنایت کرده بودند، با بزرگواری رفتار کرد و همین حلم و کرامت پیامبر موجب شد مردم فوج‌فوج به اسلام وارد شوند.

شهید مدنی با صبر و حلم، دل‌های بسیاری را جذب انقلاب کرد

امام جمعه شیراز با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی گفت: شهید مدنی به جد بزرگوار خود، پیامبر اکرم(ص)، اقتدا کرده بود و در جریان انقلاب نیز نمونه‌ای از صبر و حلم را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: هنگامی که محراب نماز جمعه آیت‌الله مدنی در تبریز را آتش زدند، ایشان با وجود اطلاع از عوامل این اقدام، از برخورد تند خودداری کرد و امید داشت این افراد هدایت شوند.

آیت الله دژکام بیان کرد: شهید مدنی حتی پس از آتش‌زدن محراب، کفن‌پوش در همان محراب سوخته نماز اقامه کرد و همین صبر و حلم موجب شد بسیاری از افرادی که در جریان مقابل انقلاب قرار گرفته بودند، مسیر خود را تغییر دهند و به انقلاب بپیوندند.

اختلافات داخلی نباید به فرصتی برای دشمن تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلافات داخلی گفت: در مسائل داخلی، ممکن است گروه‌ها، احزاب و جریان‌های مختلف با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما اگر احساس می‌کنیم جریان یا گروهی اشتباه می‌کند، بهترین روش، هدایت آن است نه اینکه آن را به سمتی ببریم که درگیری داخلی ایجاد شود.

وی افزود: اگر میان خودمان دعوا شود، چه کسی خوشحال خواهد شد؟ دشمن خوشحال می‌شود و این همان چیزی است که نباید اجازه دهیم اتفاق بیفتد.

اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور مردم است

آیت الله دژکام در خطبه دوم نماز جمعه شیراز با اشاره به شعار سال و ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: جنگ امروز، جنگی ترکیبی است و نمی‌توان تنها به پیروزی‌های نظامی اکتفا کرد؛ باید در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر عرصه‌های این نبرد نیز نقش‌آفرینی کنیم.

وی افزود: دشمن با درک ضعف خود در عرصه نظامی، تلاش می‌کند در سایر ابعاد جنگ ترکیبی دست برتر را به دست آورد و از درون، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد؛ بنابراین باید بسیار هوشیار باشیم و اجازه ندهیم مسائل داخلی بهانه‌ای برای دشمن فراهم کند.

مردم باید در کنار دولت برای عبور از جنگ اقتصادی باشند

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مردم در شرایط کنونی گفت: وقتی جنگ است و از ایران دفاع می‌کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این وظیفه دیگری است؛ همه باید برای پیروزی اسلام و عظمت ایران تلاش کنیم.

وی ادامه داد: رهبر شهید ما بر ظرفیت مردم تأکید داشتند و امروز باید همین ظرفیت در نبرد اقتصادی و فرهنگی نیز به میدان بیاید تا مردم در کنار دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی و تقنینی برای حل مشکلات و رقم‌زدن پیروزی تلاش کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس گفت: در دوران جنگ تحمیلی، دو رزمنده که با یکدیگر اختلاف و کل‌کل داشتند، در جریان یک عملیات قرار گرفتند و یکی از آنها مجروح شد. رزمنده دیگر با وجود اختلافات گذشته، او را به دوش گرفت و به محل انتقال مجروحان رساند.

وی این رفتار را نمونه‌ای از «مردانگی» دانست و افزود: امروز نیز ممکن است میان احزاب، جناح‌ها و جریان‌های مختلف اختلاف وجود داشته باشد، اما در شرایطی که دشمن در برابر ما قرار گرفته است، اگر به داد یکدیگر نرسیم، دشمن پیروز خواهد شد.

سرمایه‌گذاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی مردم فارس در اقتصاد

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به ظرفیت اقتصادی استان گفت: در هفته دولت، استاندار فارس گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن، سرمایه‌گذاران استان ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این نشان می‌دهد مردم فهمیده‌اند که باید برای پیشرفت کشور و استان به میدان بیایند.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۵ با همکاری، همدلی و همیاری بیشتر، شاهد سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده‌تر مردم در اقتصاد باشیم و فارس در این زمینه در ردیف استان‌های پیشتاز کشور قرار گیرد.

ایران قوی با صبر و مقاومت ساخته می‌شود

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت تقویت ایران گفت: امروز قدرت ایران در برخی عرصه‌ها جهانی شده و دیگران نیز به این قدرت اذعان کرده‌اند، اما رسیدن به این نقطه به برکت خون شهدا، ایثارگری جانبازان و تلاش مردم بوده است و ادامه این مسیر نیز صبر و مقاومت می‌خواهد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن اظهار کرد: وقتی می‌گوییم دشمن نمی‌تواند کاری انجام دهد، این سخن ناشی از عزم و اراده ملت ایران است؛ همان دشمنی که در گذشته شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته است، این بار نیز ان‌شاءالله با مقاومت مردم شکست خواهد خورد.

تا وقتی مطیع ولایت هستیم دشمن نمی‌تواند کاری کند

امام جمعه شیراز با اشاره به آیات سوره نحل گفت: خداوند می‌فرماید «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ»؛ یعنی ای مؤمنان صبر و مقاومت کنید و بدانید که صبر شما با عنایت الهی به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود: نباید با شنیدن اخبار و تبلیغات دشمن دچار نگرانی و اضطراب شویم؛ خداوند به پیامبر می‌فرماید «وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ» و «وَلَا تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمَّا یَمْکُرُونَ». دشمن تلاش می‌کند ما را زمین بزند، اما تا زمانی که مطیع ولایت هستیم، دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

آیت‌الله دژکام در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش همدلی و همراهی مردم گفت: خداوند با انسان‌های باتقوا و نیکوکار است و هرچه دشمن سختی و مکر بیشتری به کار گیرد، مؤمنان باید همراهی و همدلی بیشتری داشته باشند؛ این مسیر، مسیر پیروزی و عزت بیشتر اسلام و ایران است.