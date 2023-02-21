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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

آزادکاران جوان راهی ارمنستان شدند

آزادکاران جوان راهی ارمنستان شدند

رقابت‌های بین المللی کشتی لیوا واردانیان در روزهای ۳ و ۴ اسفند ماه در شهر ایروان کشور ارمنستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان صبح امروز برای حضور در این مسابقات راهی کشور ارمنستان شد.

ترکیب تیم اعزامی به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: شهداد خسروری
۷۰ کیلوگرم: محمدامین ادهمی
۷۴ کیلوگرم: حسین محمدآقایی
۷۹ کیلوگرم: فرزاد صفی جهانشاهی
۸۶ کیلوگرم: هانی فلاح
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: امیرعلی پولادی

کد مطلب 5714539

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