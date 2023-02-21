آزادکاران جوان راهی ارمنستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان صبح امروز برای حضور در این مسابقات راهی کشور ارمنستان شد.



ترکیب تیم اعزامی به شرح زیر است:



۶۱ کیلوگرم: شهداد خسروری

۷۰ کیلوگرم: محمدامین ادهمی

۷۴ کیلوگرم: حسین محمدآقایی

۷۹ کیلوگرم: فرزاد صفی جهانشاهی

۸۶ کیلوگرم: هانی فلاح

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: امیرعلی پولادی