طرح «یاریگران زندگی» در سطح مدارس ایلام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی ظهر روز سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: یکی از دغدغه‌های مدیران در سطح کشور، کاهش نرخ اعتیاد به مواد مخدر است که در این راستا مهمترین و اثر گذارترین موضوعات بحث درمان و مقابله است.

وی در ادامه افزود: علاوه بر اقداماتی که در گذشته در این حوزه انجام شده است اقدامات جدیدی نیز در دستور کار قرار گرفته که امیدوارم این اقدامات در کاهش میزان اعتیاد به مواد مخدر اثر گذار باشد.

معاون استاندار ایلام با اشاره به اجرای طرح یاریگران زندگی در استان، عنوان کرد: طرح یاریگران زندگی در سطح مدارس با هدف آموزش دانش آموزان و خانواده‌ها در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرایی شده که آموزش و پرورش به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان و با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر این طرح مهم را اجرا کرده است که انتظار است میزان بازخورد و اثرگذاری که پیش بینی شده، حاصل شود.

حسنی یادآور شد: ایجاد مراکز جامع صیانت و توانمندسازی بهبود یافتگان می‌تواند از ابتلا مجدد و گرایش جوانان به مواد مخدر جلوگیری کند.

معاون سیاسی امنیتی خواستار تسریع در راه اندازی مراکز ماده ۱۶ در استان شد و گفت: کمیته ماده ۱۶ بازدید میدانی و صورتجلسه و پیگیری‌های لازم برای تخصیص اعتبار و راه اندازی این مرکز را انجام دهد. و

ی در خصوص جمع آوری معتادان متجاهر در ایام نوروز، افزود: در ایام نوروز استان پذیرای مهمان از سایر استان‌های دیگر است که شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی در زمینه جمع آوری معتادان و نگهداری آنان در مراکز تعیین شده اقدام کنند.