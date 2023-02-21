پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی در خراسان شمالی آغاز شد

محمد مشتری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش بلیت غیر حضوری و اینترنتی از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است و از هفتم اسفند ماه نیز فروش بلیت به شکل حضوری در دفاتر شرکت‌های حمل و نقل مسافری انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی زمان اجرای طرح نوروزی را از ۲۴ ماه جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده ذکر کرد و افزود: حدود ۸۵ درصد از ظرفیت ناوگان شرکت‌های حمل و نقل مسافر خراسان شمالی، پیش فروش بلیت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تاکنون درباره افزایش قیمت بلیت تصمیم گیری نشده است، بیان داشت: با توجه به فشردگی سفرهای نوروزی در نیمه اول و مصادف شدن ماه مبارک رمضان در نیمه دوم تعطیلات نوروزی پیش بینی می‌شود سفرهای نوروزی در نیمه اول افزایش داشته باشد بنابراین از مسافرانی که قصد سفر با ناوگان عمومی را دارند درخواست می‌شود به منظور مدیریت بهتر سفر، بلیت خود را از قبل تهیه کنند.

مشتری با بیان اینکه شعار نوروز امسال نوروزی ایمن و خدمات محور است، ادامه داد: با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در ناوگان مسافری تلاش می‌کنیم خدمات مناسبی را به مسافران نوروزی ارائه دهیم.