امان‌الله حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای ملتهب ایران عزیز در چند ماه اخیر نتیجه یک جنگ ترکیبی تمام عیار بود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام وارد کردن در کارآمدی نظام و نفی هرگونه پیشرفت برخواسته از نگاه دشمنانی است که طی این چهار دهه از هر ابزاری برای براندازی انقلاب اسلامی بهره بره‌اند.

وی در ادامه با اشاره به صدور فرمان جهاد تبیین توسط مقام معظم رهبری، گفت: مسئولین، نخبگان، دانشجویان و… از هر فرصتی جهت بیان دست‌آوردهای انقلاب اسلامی استفاده کنند.

حسین‌پور خاطر نشان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از فرصت دیدار با اقشار مختلف برای بیان واقعیت‌ها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی می‌توانند استفاده کنند.