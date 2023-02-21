۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان ۲ مسموم و یک فوتی داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه مسمومیت با گاز منوکسید کرین اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۰ و ۴۴ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در کهریزسنگ – بلوار شهید سلیمانی رخ داده است، ابراز داشت: برای این حادثه یک کد اورژانس اعزام و فرد مسموم شده که آقای ۵۰ ساله بود را به صورت سرپایی در محل درمان کرد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به دیگر حادثه گازگرفتگی در اصفهان اشاره کرد و افزود: این حادثه نیز ساعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در مسجدسید کوچه قاضی عسگر گزار شده است، گفت: این حادثه یک مسموم شده ۶۰ ساله داشت که به بیمارستان عیسی بن مریم منتقل شد.

عابدی اضافه کرد: متأسفانه یک نفر آقا ۶۶ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.

