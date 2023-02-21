به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، ضمن تبریک میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان اظهار کرد: هفته جوان فرصتی برای تقویت جایگاه جوانان در افکار عمومی، توجه ویژه مسئولان و تصمیم‌گیران در سطوح ملی و استانی به موضوعات مربوط به جوانان و اهتمام برای رفع مسائل آن‌ها است.

وی به بهره‌گیری از نیرو و نشاط جوانی در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: اهداف هفته جوان توانمندسازی جوانان و ارتقای نشاط، امید به آینده، خودباوری و هویت در بین جوانان است و باید ارتباط سازنده میان جوانان با یکدیگر و جوانان با مسئولان تقویت شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از برگزاری جشنواره جوانان برتر ایران زمین در چهار محور فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی خبر داد و افزود: جوانان برتر در ۱۲ رشته شامل قرآن، ادبیات، فیلم، موسیقی، کنشگرهای فعال رسانه و فضای مجازی، هنر تجسمی، خادم اهل بیت، کارآفرینی دانش‌بنیان، ورزش و فعال اجتماعی انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه جوانان برتر در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال انتخاب می‌شوند، یادآور شد: برای انتخاب جوانان برتر مقرر شده که دستگاه‌های محوری با توجه به شاخص‌های اعلام شده، ۳ جوان برتر را معرفی کنند و در این بین سه اصل تابعیت ایران، عدم سوءپیشینه و ارسال اسامی و مستندات ۱۲ برگزیده هیئت داوری استان به دبیرخانه جهت تأیید نهایی آن ضروری است.

بازرگان با اشاره به اینکه برای هفته جوان برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است، ابراز کرد: برگزاری نشست‌های گفت‌وگو و پاتوق‌های فرهنگی با موضوعات مرتبط با جوانان، نشست‌های هم‌اندیشی جوانان با مسئولان اجرایی استان در راستای ارائه مشکلات، مطالبات، پیشنهادات و راهکارها از طرف جوانان و پاسخگویی از طرف مسئولان، همچنین برگزاری برنامه‌های پاک‌سازی طبیعت و حفظ محیط زیست در این هفته انجام می‌شود.

وی بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جلسات مشاوره رایگان یا نیم‌بها ویژه جوانان و خانواده‌ها و مسابقات کتابخوانی خاطره‌نویسی، وبلاگ‌نویسی، مشاعره، شعرسرایی، بهره‌مندی جوانان به صورت رایگان یا نیم‌بها از سالن‌های ورزشی، استخرها، سینماها و موزه‌های استان در هفته جوان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان خاطرنشان کرد: اتوبوسی جهت ارائه خدمات مشاوره ازدواج مشاوره بهداشتی و جلوگیری بیماری‌های عفونی در مراکز استان‌ها با مشارکت وزارت بهداشت و با استفاده از ظرفیت هیئت‌های ورزشی استان داریم این اتوبوس در مراکز پرتردد جوانان حضور یافته و ارائه خدمات خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه موضوعات علمی و دانش‌بنیان با توجه به شعار سال یکی از سیاست‌های مهم در کشور به‌شمار می‌رود، عنوان کرد: برگزاری کارگاه‌های خلاقیت و نوآوری به‌صورت رایگان برای جوانان همچنین بازدید جوانان از پارک‌های علم و فناوری آشنایی با شرکت‌های دانش‌بنیان مراکز رشد را یکی از برنامه‌های مهم هفته است.

بازرگان همچنین از آزادی جوانان زندانی خبر داد و افزود: با برگزاری جشنواره جوانان برتر تیران زمین قصد حمایت از فعالیت‌های هویت‌آفرین متناسب با شاخص‌های ایرانی اسلامی و تقویت روحیه تحقیق ابداع و ابتکار در همه زمینه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی، از طریق حمایت مادی و معنوی را داریم.

وی برگزاری چنین جشنواره‌هایی را زمینه‌ساز بروز ایمان، ارزش‌های متعالی، روحیه فداکاری و ایثار در نسل جوان دانست و گفت: زمینه‌سازی برای بروز خلاقیت و افزایش نشاط اجتماعی، امید به آینده جوانان، تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در بین جوانان و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت نسل جوان در عرصه‌های مختلف علمی و اقتصادی از دیگر اهداف این جشنواره است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه مشارکت جوانان در فرایند تصمیم‌سازی از حلقه‌های مفقوده در کشور به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: برگزاری مستمر سلسله برنامه‌های گفت‌وگوی جوانان با مسئولان یک ضرورت است و بر همین اساس در این جلسات نقطه نظرات جوانان در رابطه با موضوعات مختلف جامعه که زندگی جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد بررسی و جمع‌بندی شده و پس از طرح در جلسات ساماندهی امور جوانان با مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در خصوص آن تصمیم‌گیری‌های لازم بعمل خواهد آمد.