جشن ازدواج ۳۳۰ نفر از فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح برگزار شد

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام ویژه ای که در این مراسم قرائت شد، گفت: زندگی مشترک عرصه مهرورزی، وفاداری، گذشت و ایثار بی دریغ است که با قناعت، تلاش و صبر بر مشکلات و کاستی‌ها و پرهیز از تجملات بر زیبایی آن افزوده می‌شود.

حجت الاسلام علی شیرازی جانشین سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این جشن ازدواج آسان و ضرورت ترویج این سنت حسنه و تسهیل هر چه بیشتر شرایط و مقدمات ازدواج برای جوانان گفت: تفاهم و همدلی بر مبنای اخلاق و احترام و جاری ساختن سبک زندگی اسلامی از ابتدای شروع زندگی مشترک از مهمترین عوامل بروز و تداوم زندگی موفق است.

وی همچنین با بیان اینکه ازدواج، موجب رشد زن و مرد می‌شود گفت: ازدواج آرامش و انس ایجاد می‌کند و پرورش نسل سالم و صالح، تقویت روح خداباوری و اطاعت از پروردگار در اولاد، مراقبت زن و مرد از یکدیگر و تقویت حس مسئولیت پذیری از محسنات ازدواج است.

سردار سرتیپ دوم محمد رضا گودرزی رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و حجت الاسلام ایزدی رییس اداره عقیدتی سیاسی ساتا نیروهای مسلح نیز در سخنان کوتاهی ضمن آرزوی خوشبختی همراه با تعالی و سعادت و آرامش برای زوج‌های جوان و تقدیر از همه عوامل برگزاری این جشن ازدواج آسان، آغاز زندگی مشترک این عزیزان را تبریک گفتند.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در راستای کمک به سنت حسنه ازدواج و تحکیم خانواده و تشویق و ترغیب جوانان به تشکیل خوانواده، طرح ازدواج‌های آسان (طرح طاها) را به عنوان یکی از طرح‌های تحولی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۱ عملیاتی نمود که با استقبال کم نظیر خانواده‌های محترم بازنشستگان نیروهای مسلح و زوج‌های جوان مشمول این طرح روبرو شد.