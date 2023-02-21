«اولیانوف» ادعای ضدایرانی مقام اروپایی را به چالش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز سه شنبه در پیامی توییتری به توییت جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران واکنش نشان داد.

در پیام توییتری نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی در این خصوص آمده است: خیر، با توجه به اینکه تمام مشارکت‌ کنندگان در مذاکرات وین حول برجام اراده سیاسی لازم را دارند، پس هنوز امکان آن وجود دارد.

این در حالیست که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در سخنانی ادعا کرده بود که «در حال حاضر امکان پیشبرد (احیای برجام) وجود ندارد».

بورل پیشتر با اشاره به مکالمه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در توییتر با تکرار ادعاهای تکراری و مداخله‌ جویانه خود نوشته بود: بار دیگر بر موضع اتحادیه اروپا درباره رفتار ایران تاکید کردم: نقض حقوق بشر، حمایت از تجاوز روسیه و زندانی کردن توجیه‌ ناپذیر شهروندان اتحادیه اروپا را متوقف کنید. ایران فوراً باید با آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی همکاری کند.

اولیانوف پیشتر هم در خصوص بدعهدی اروپایی ها در قبال تعهدات برجامی خود تصریح کرده بود: بدون شک چین به برجام پایبند است. سوال این است که ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی تا چه اندازه به احیای توافق هسته ای و حفظ منافع منع اشاعه هسته ای پایبند هستند. این از امروز یک علامت سوال بزرگ است. به نظر می رسد آنها یک برنامه پنهان دارند.