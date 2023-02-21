سران قوا تدبیری برای موضوعات اقتصادی بیاندیشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن حجت را بر ما مسئولان تمام کرد که اگر قدردان مردم نباشیم، هیچ پاسخی در محضر خدا نداریم.

وی بیان کرد: سران قوا که نشست‌هایی دارند و با این قیل و قال برای مولدسازی نیز تصمیم گیری کردند، برای موضوع اقتصادی نیز تدبیر کنند، چرا که این وضع فعلی هیچ توجیهی ندارد و هر تصمیمی لازم است بگیرید که سفره مردم بیش از این کوچک نشود و این بساط تورم اصلاح شود.