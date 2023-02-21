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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۳۶

مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان:

محموله گوشت منجمد برزیلی در بندرعباس تخلیه شد

محموله گوشت منجمد برزیلی در بندرعباس تخلیه شد

مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان اعلام کرد: تخلیه و بارگیری ۱۰ هزار تن گوشت قرمز منجمد در مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «عبدالرضا تقی‌زاده» با بیان اینکه این میزان گوشت گوساله منجمد با ۴۰۰ کانتینر از مبدأ کشور برزیل به این بندر وارد شد افزود: این محموله گوشت منجمد اکنون در حال بارگیری به سراسر کشور است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان با تاکید بر اینکه تخلیه و بارگیری این کالای اساسی تا دو هفته آینده ادامه دارد اظهار داشت: روزانه حدود ۳۰۰ تن گوشت گوساله منجمد از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به سراسر کشور فرستاده می‌شود.

وی تصریح کرد: تلاش داریم، تا ذخایر کالاهای پروتئینی برای روزهای پایانی سال و ماه مبارک رمضان به حد مطلوب برسد.

تقی‌زاده گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰ هزار تن گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد به این بندر وارد و به سراسر کشور ارسال شده است.

گفتنی است؛ مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور به عنوان مهم‌ترین مبدأ ورودی کالاهای اساسی است. این مجتمع بندری رتبه دوم واردات کالای اساسی در کشور دارد.

کد مطلب 5714848

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    نظرات

    • کیا US ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
      0 0
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      10 هزاااااااااااااار تن. یا خدا. کو پس. خدا ریشه ظلمو بخشکونه. چرا گوشت گرونتر پس میشه. این همه گوشت برای 3 تا کشور میشه
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      0 0
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      معلوم نیست گوشت چیه بخورین ملت فلک زده ایران خودش،تو دامداری و کشاورزی آول بود الان شده وارد کننده گوشت سه سال از،دامدار حمایت نکردین تا دام مولد برد کشتارگاه اینم نتیجه دولت بی کفایت پست

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