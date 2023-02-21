به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد بیان داشت: در این مدت همچنین بیش از ۳۸ هزار خودرو به وسیله شناورهای لندینگرافت از سرزمین اصلی به جزایر و بلعکس جابجا شده اند.

وی بیان کرد: به منظور تامین ایمنی لازم سفرهای دریایی بویژه در ایام نوروز طرح تسهیل سفرهای دریایی از ۲۵ بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.

عباس نژاد افزود: اقداماتی شامل افزایش ایمنی ترددها و پایانه‌ها با توجه به حجم بالای سفر در ایام مذکور، افزایش ایمنی شناورها و مسیرهای متردد، ابلاغ دستورالعمل‌ها مطابق با وظایف سایر ارگان‌های دریایی و همچنین پیش‌بینی‌های لازم برای پاسخگویی به شرایط اضطرار در مسیرهای دریایی در طرح ویژه نوروز همواره مورد توجه است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان عنوان کرد: کارگروهای تخصصی زودتر از موعد مقرر تشکیل و کلیه امور مربوط به بازرسی و ثبت شناورها، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خدمه شناورها براساس نقشه راه به انجام رسیده است.