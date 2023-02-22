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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۳۹

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خبر داد

رسیدگی به پرونده ۴۰۰۰ مددجوی کمیته امداد توسط وکلای نیکوکار

رسیدگی به پرونده ۴۰۰۰ مددجوی کمیته امداد توسط وکلای نیکوکار

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: در ۹ ماهه امسال ۴۵۷۱ پرونده حقوقی مددجویان توسط ادارات حقوقی کمیته امداد، کانون‌ها و مراکز وکلا و وکلای نیکوکار، رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با تشریح عملکرد کمیته امداد در حوزه حقوقی افزود: در نه ماهه سال جاری خدماتی از قبیل رسیدگی به پرونده‌های مددجویی و آموزش حقوقی آنها از طریق برپایی میز خدمت و جلب مشارکت وکلای نیکوکار در تمام استان‌ها به انجام شده است.

وی ادامه داد: تا ابتدای دی‌ماه امسال ۲۱ هزار و ۲۶۲ خدمت مددجویی در ۶۵۲ میز خدمت حقوقی به مددجویان ارائه شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد اضافه کرد: در حوزه پرونده‌های مددجویی ۴۵۷۱ فقره خدمت ارائه شده است.

فتاحی اظهار کرد: بخشی از مددجویان برای پیگیری امور حقوقی خود نیازمند اخذ وکیل هستند که با مساعدت اداره کل امور حقوقی کمیته امداد در نه ماهه نخست سال جاری، ۱۰۲۲ وکیل در این زمینه همکاری کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۶۳۹ پرونده ارجاعی به وکلای نیکوکار و کانون وکلا و مرکز وکلا در مدت زمان مذکور، پیگیری شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد تاکید کرد: ۲۲ هزار و ۶۹۱ نفر از مددجویان نیز از آموزش‌های حقوقی برخوردار شده‌اند.

کد مطلب 5715701
مهشید جعفری معظم

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