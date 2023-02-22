به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه ستادی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی، گفت: توسعه و احیا فرهنگ رضوی یکی از پایه‌های اساسی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه، فلسفه وجودی هنر، مانایی و اثرگذاری است، باید مباحث و موضوعاتی در دستور کار قرار گیرد.

قاسمی فرزاد افزود: باید جامعه‌ی هدف و کانون تمرکز فعالیت‌هایمان در برنامه‌های فرهنگی را بر آموزش و پرورش متمرکز کنیم.

استاندار همدان با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان برنامه‌های جذاب و اثر گذار در نظر گرفته شود، گفت: با تاسی از رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، از اقدامات فرهنگی حمایت می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم استان همدان از رویدادهای فرهنگی و اثر گذار استقبال می‌کنند، افزود: جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان، باید تمرکز خود را بر روی آموزش و پرورش به ویژه دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و راهنمایی بگذارد.