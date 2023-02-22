اعضای مجلس خبرگان رهبری فردا با رهبر انقلاب دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان رهبری در نشست خبری اختتامیه اجلاس سالانه مجلس خبرگان گفت: به حمدالله از سوی مجلس خبرگان رهبری انجام وظیفه شد و به مدت دو روز اجلاس برگزار شد که مهمترین کار ما در این اجلاس، انتخابات هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مربوطه بود.

وی افزود: طبق قانون دو سال یک بار باید انتخابات هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان برگزار شود که به حمدالله این کار صورت گرفت و به صورت قانونی اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها انتخاب و معرفی شدند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: تنها اختلاف و تفاوتی که با گذشته داشتیم این بود که آیت الله موحدی کرمانی نایب رئیس دوم بودند که به خاطر کهولت سن و نامساعد بودن حالشان، آیت الله حسینی بوشهری به جای او انتخاب شد. وی کارپرداز فرهنگی بود که لازم بود یک نفر به جایش مشخص شود که با انتخاب آیت الله اراکی این امر محقق شد.

خاتمی در خصوص مهمانان ویژه اجلاس دو روزه مجلس خبرگان اظهار داشت: دو مهمان ویژه به اجلاس آمدند و سخنان مهمی داشتند. در ابتدا سردار قاآنی و سپس آقای خاندوزی وزیر اقتصاد کشورمان بودند.

وی ادامه داد: سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس که به جای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انتخاب شده است گزارش جامعی از اقتدار ایران در منطقه و انفعالی که آمریکا با آن مواجه است ارائه داد. اینکه آمریکا در جریان اغتشاشات اخیر از صحنه گردانان اصلی بود مانند آفتاب روشن است. البته در این خصوص رژیم صهیونیستی، گروهک‌های منفور ملت و سلطنت طلبان هم حضور داشتند.

آیت الله احمد خاتمی خاطرنشان کرد: اخیراً شاهد بودیم پرویز ثابتی بهایی زاده نفر اول ساواک و شکنجه گر سیا و جلاد طاغوت با کمال وقاحت در تجمعی حاضر شده بود. پر واضح است که خواب و خیال خواهد بود و آنها دلشان خوش باشد و آرزوی آن را داشته باشند به ایران پا بگذارند.

وی افزود: اینکه فکر کنند ملت یادشان رفته ۵۷ سال سیاه حکومت پدر و پسر که حکومت شب بود، همچنین مردم جنایت‌های منافقین آدم کش را فراموش نمی‌کنند.

سخنگوی مجلس خبرگان گفت: مردم جنایت‌های منافقین آدمکش را که در پرونده آنها ۱۷ هزار ترور است را فراموش نمی‌کنند. لذا در همین جا به نسل پژوهشگر می گویم تا بدانند غرب در مبارزه با تروریسم دروغ می‌گوید. اگر دروغ نمی‌گفت این جنایتکاران آدمکش را با این همه ترور و جنایت به میدان نمی‌آمدند.

خاتمی افزود: در این اجلاس و در بیانیه پایانی تقدیر و تشکر جانانه از ملت بزرگ و وفادار ایران شد که در ۲۲ بهمن جلوه بیعت جانانه را بار دیگر نشان دادند و جهانیان را خیره کردند.

وی تصریح کرد: هر چند دشمنان در گزارشات خود از چند هزار نفر نام بردند اما حضور مردم به صورت میلیونی انجام شد. آنان با حضور خود با خون شهدا و امام عظیم الشأن راحل تجدید بیعت کردند و بنده می گویم مردم عزیز با انگیزه نفرت از اغتشاشگران که نزدیک ۱۰۰ روز کشور را به اغتشاش کشیدند، در راهپیمایی حاضر شدند.

سخنگوی مجلس خبرگان با اشاره به دومین سخنران حاضر در این اجلاس اظهار داشت: آقای خاندوزی وزیر اقتصاد دومین سخنران حاضر در مجلس خبرگان بود و لازم است به مردم بگویم دغدغه اعضای خبرگان چه در جلسه با وزیر اقتصاد و چه در جلسه شب گذشته با رئیس جمهور موضوع گرانی‌های افسارگسیخته اخیر بود. در جلسه دیشب ۲۵ نفر از اعضای خبرگان صحبت کردند و مهار گرانی‌ها و معیشت مردم را به عنوان مطالبه مطرح کردند.

خاتمی خاطرنشان کرد: باید گفت از مشکلات دیگر در گرانی‌ها عدم نظارت کافی است. اینکه قیمت مغازه‌ای با مغازه دیگر متفاوت است و برخی می‌خواهند مردم را تیغ بزنند لذا از مسئولین انتظار داریم با نظارت کافی این گرانی‌های افسارگسیخته را مهار کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دغدغه دوم اکثریت قریب به اتفاق موضوع فرهنگی حجاب در کشور بود. خبرگان از این ناهنجاری بزرگ در عذاب بودند و از رئیس جمهور که هر دو روز در اجلاس بود خواستار انجام علاجی در این رابطه شدند.

وی ادامه داد: تردیدی نداریم موضوع حجاب، فرهنگی است اما برخی در پی امنیتی کردن و ایجاد اضطراب و اغتشاش در جامعه هستند باید توجه داشت حجاب، حریم دین و حریم اهل بیت است.

خاتمی گفت: باید تقدیر و تشکر ویژه از مقام معظم رهبری به خاطر عفو و گذشت فریب خوردگان و بازی خوردگان و آنهایی که توسط دشمنان آدرس غلط به آنها داده شده بود، داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای اجلاس‌های بعدی تلاش می‌کنیم که پوشش خبری بهتری صورت گرفته و برخی مشکلات برطرف شود.

خاتمی افزود: فردا پنجشنبه ۴ اسفند ابتدا به مرقد مطهر امام (ره) رفته و سپس در ساعت ۱۰ در دفتر مقام معظم رهبری حاضر خواهیم شد تا رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به استماع برسانیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص انتخابات سال آینده گفت: زمان انتخابات سال آینده را شورای نگهبان به وزارت کشور برای تاریخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۱ اعلام کرده است و مجلس خبرگان وظیفه قانونی خود را در تشویق مردم به حضور حداکثری می‌داند اما اینکه چه کسانی کاندیدا باشند و چگونگی برگزاری انتخابات بر عهده مجلس خبرگان نیست.

خاتمی اظهار داشت: در رابطه با مسائل اقتصادی آنچه که اعضای خبرگان متوجه شده و دیدند این بود که مسئولان واقعیت‌های موجود در جامعه را دیده و از گرانی‌های افسارگسیخته باخبرند و در پی علاج آنها هستند.

سخنگوی مجلس خبرگان ادامه داد: در اخباری شنیده می‌شد که گویا دولت در این گرانی دلار نقش دارد در حالی که وزیر اقتصاد آن را به شدت انکار کرد و اعلام داشت که این کار اصلاً معقول نیست و به هیچ عنوان دولت به دنبال گران کردن دلار نیست.

خاتمی بیان کرد: ما در یک جنگ همه جانبه اقتصادی قرار داریم. آنچنان که آمریکا در عرصه سیاسی شیطنت می‌کند و برجام را کنار گذاشته و به دنبال حل مسائلش در کف خیابان است به همان اندازه در عرصه اقتصادی بر علیه ما تلاش دارد. هر جا ایران ورود می‌کند آمریکا با تمام توانش می‌خواهد فرش را از زیر پای ایران بکشد.

وی تصریح کرد: در عرصه اقتصادی در وسط جنگ نرم و جنگ سخت دشمنان به ویژه آمریکا هستیم. در اجلاس خبرگان برخی از ابعاد این دشمنی گفته شد. بنده از همه صاحب نظران می‌خواهم برای حل مشکلات کمک کنند. اینجا موضوع یک فرد یا یک دولت نیست.