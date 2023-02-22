به گزارش به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز چهارشنبه در نشست بررسی زیرساخت یادمان‌های دفاع مقدس استان خوزستان از اعلام آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی استان برای برپایی اردوی راهیان نور امسال خبر داد و افزود: بزرگ‌ترین مسئله ما زیرساخت راهیان نور نه به‌عنوان یک حوزه فیزیکی بلکه به‌عنوان نگاهی به یک تفکر و داشتن قوانین مدون و نقشه راهی است که آینده این حوزه را ترسیم کند.

وی بیان کرد: با هماهنگی و جلسات مستمر برگزار شده تاکنون همه مسائل و مشکلات در یادمان‌های دفاع مقدس احصا شده و تلاش شبانه روزی دستگاه‌های اجرایی برای برطرف شدن این مسائل و برپایی هرچه باشکوه‌تر راهیان نور در حال انجام است.

خانچی با توجه به پیش‌بینی استقبال باشکوه از راهیان نور امسال از انتخاب معین برای یادمان‌های دفاع مقدس خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه زائران راهیان نور به دستور استاندار خوزستان شرکت‌های مستقر در استان با توجه به ظرفیت هر یادمان معین هر منطقه انتخاب شدند تا مشکلات و مسائل هر یادمان با سرعت پیگیری و حل و فصل شوند.

وی با اشاره به راه‌های منتهی به یادمان‌ها گفت: ایمن برگزار شدن این سفر معنوی از اولویت اصلی مدیریت استان خوزستان است و این موضوع را اصل قرار داده‌ایم و تلاش می‌کنیم در همه حوزه‌ها سفری ایمن را برای زائران برگزار کنیم.