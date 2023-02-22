مسیر ۷روستای کلوسه مسدود است/قطع ارتباط مخابراتی ۴۰ روستای چادگان

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت روستاهای غرب استان با توجه به بارش سنگین برف اظهار داشت: پس از ۲۵ روز از بارش سنگین برف در شهرستان فریدونشهر و تلاش نیروهای راهداری، هنوز مسیر تردد هفت روستای کلوسه مسدود است.

وی افزود: در حال حاضر سه دستگاه لودر مشغول بازگشایی مسیر این روستاها هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ریزش بهمن و کاهش شدید دما روند بازگشایی مسیر را دچار کندی کرده است، اضافه کرد: انتظار داریم تنخواه مناسب برای حل این بحران در اختیار استان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: مردمان این روستا با چالش کمبود مواد غذایی و علوفه دامی روبه‌رو هستند و امکان جابجایی هوایی نیز به سختی انجام می‌شود.

شیشه فروش همچنین به قطع ارتباط مخابراتی ۴۰ روستا در شهرستان چادگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر امکان دسترسی به دکل‌های مخابراتی وجود ندارد.



