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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۶

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

مسیر ۷روستای کلوسه مسدود است/قطع ارتباط مخابراتی ۴۰ روستای چادگان

مسیر ۷روستای کلوسه مسدود است/قطع ارتباط مخابراتی ۴۰ روستای چادگان

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پس از ۲۵ روز هنوز امکان تردد به هفت روستای کلوسه وجود ندارد.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت روستاهای غرب استان با توجه به بارش سنگین برف اظهار داشت: پس از ۲۵ روز از بارش سنگین برف در شهرستان فریدونشهر و تلاش نیروهای راهداری، هنوز مسیر تردد هفت روستای کلوسه مسدود است.

وی افزود: در حال حاضر سه دستگاه لودر مشغول بازگشایی مسیر این روستاها هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ریزش بهمن و کاهش شدید دما روند بازگشایی مسیر را دچار کندی کرده است، اضافه کرد: انتظار داریم تنخواه مناسب برای حل این بحران در اختیار استان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: مردمان این روستا با چالش کمبود مواد غذایی و علوفه دامی روبه‌رو هستند و امکان جابجایی هوایی نیز به سختی انجام می‌شود.

شیشه فروش همچنین به قطع ارتباط مخابراتی ۴۰ روستا در شهرستان چادگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر امکان دسترسی به دکل‌های مخابراتی وجود ندارد.

کد مطلب 5715918

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