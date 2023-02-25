رسانه های صهیونیستی: درگیری با غزه بسیار نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، تال لیو رام تحلیلگر و خبرنگار نظامی روزنامه معاریو در گزارشی نوشت که تنش و درگیری مجدد بین ارتش رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت فلسطین در غزه پس از حملات راکتی پنجشنبه گذشته به شهرکهای صهیونیستی مجاور این باریکه عملا آغاز شده است.
وی تاکید کرد که حملات متبادل ارتش رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت در روز پنجشنبه گذشته به وضوح بیانگر آغاز درگیریها در این منطقه است.
رام تصریح کرد که توقف تنش و درگیریها در غزه در صورتی که آغاز شود، بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
وی گفت که ارتش اسرائیل (رژیم صهیونیستی) همچنان معتقد است که حماس به دنبال جنگ نیست اما تعداد موشکها و راکتهای شلیک شده به سمت اراضی اشغالی بیانگر تغییرات زیادی در سیاستهای حماس است.
این تحلیلگر صهیونیست در ادامه اظهار داشت که حماس به گروههای فلسطینی برای حملات راکتی و موشکی به اراضی اشغالی چراغ سبز نشان داده است تا این گونه معادلات جدیدی را برقرار کند و حملات ارتش در کرانه باختری، قدس و مسجد الاقصی را محدود کند.
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