حفره عظیم ۱۴۰۰ متری در ترکیه پس از زلزله اخیر+ فیلم وتصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ساکنان منطقه کاراپینار در شهر قونیه ترکیه که فاصله زیادی از مرکز زلزله اخیر نداشته، اخیراً پدیده عجیبی را مشاهده کرده‌اند.

در تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، حفره‌ای عمیق در منطقه کاراپینار دیده می‌شود که به نظر می‌رسد با زلزله ویرانگر اخیر در ترکیه (ششم فوریه ۲۰۲۳) مرتبط بوده باشد.

ایجاد ناگهانی این حفره عمیق موجب حیرت ساکنان محلی و محافل رسانه‌ای در ترکیه شده است.

بنابر اعلام کارشناسان زمین شناسی این حفره مساحتی بالغ بر ۱۴۰۰ متر دارد. عمق این حفره دایره شکل نیز ۱۲ متر و قطر آن ۳۷ متر ارزیابی شده است.

کارشناسان زمین شناسی در ترکیه معتقدند که ممکن است ایجاد این حفره عمیق با زلزله اخیر که مرکز آن در شهر قهرمان ماراش در اطراف شهر قونیه بوده، مرتبط باشد.

البته ساکنان محلی اعلام کرده‌اند که یک حفره کوچک در این محل وجود داشته اما زلزله اخیر موجب ریزش شدید دهانه حفره و عمیق‌تر شدن آن شده است.

تصاویر منتشر شده از این حفره عظیم نیز از قدرت بالای زلزله ویرانگر اخیر در ترکیه حکایت دارد؛