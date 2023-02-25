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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۰۷

حفره عظیم ۱۴۰۰ متری در ترکیه پس از زلزله اخیر+ فیلم وتصاویر

حفره عظیم ۱۴۰۰ متری در ترکیه پس از زلزله اخیر+ فیلم وتصاویر

انتشار تصاویری از منطقه کاراپینار در شهر قونیه ترکیه در پی زلزله اخیر، محافل خبری را شگفت زده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ساکنان منطقه کاراپینار در شهر قونیه ترکیه که فاصله زیادی از مرکز زلزله اخیر نداشته، اخیراً پدیده عجیبی را مشاهده کرده‌اند.

در تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، حفره‌ای عمیق در منطقه کاراپینار دیده می‌شود که به نظر می‌رسد با زلزله ویرانگر اخیر در ترکیه (ششم فوریه ۲۰۲۳) مرتبط بوده باشد.

ایجاد ناگهانی این حفره عمیق موجب حیرت ساکنان محلی و محافل رسانه‌ای در ترکیه شده است.

بنابر اعلام کارشناسان زمین شناسی این حفره مساحتی بالغ بر ۱۴۰۰ متر دارد. عمق این حفره دایره شکل نیز ۱۲ متر و قطر آن ۳۷ متر ارزیابی شده است.

کارشناسان زمین شناسی در ترکیه معتقدند که ممکن است ایجاد این حفره عمیق با زلزله اخیر که مرکز آن در شهر قهرمان ماراش در اطراف شهر قونیه بوده، مرتبط باشد.

البته ساکنان محلی اعلام کرده‌اند که یک حفره کوچک در این محل وجود داشته اما زلزله اخیر موجب ریزش شدید دهانه حفره و عمیق‌تر شدن آن شده است.

تصاویر منتشر شده از این حفره عظیم نیز از قدرت بالای زلزله ویرانگر اخیر در ترکیه حکایت دارد؛

تشکیل حفره عظیم ۱۴۰۰ متری در قونیه پس از زلزله اخیر+ فیلم وتصاویر

تشکیل حفره عظیم ۱۴۰۰ متری در قونیه پس از زلزله اخیر+ فیلم وتصاویر

تشکیل حفره عظیم ۱۴۰۰ متری در قونیه پس از زلزله اخیر+ فیلم وتصاویر

کد مطلب 5718568

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      38 16
      پاسخ
      برای دفن زباله خوب است
    • حمید رضا IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      41 20
      پاسخ
      پس هارپ راسته زلزله ی مصنوعی
      • سعید IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        25 7
        بابا هارپ موج رادیویی ،موشک که نیست اینجور زمین رو سوراخ کنه،همین کشاورزا اب های زیر خاک رو استفاده و حوزه ابی رو خشک کردن ،زلزله اومده ریزش کرده،بعد هم اندازاش اونقدر بزرگ نیست که بتونه همچین زلزله ایجاد کنه
    • علی IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      35 14
      پاسخ
      شاید محل اصابت هارپ بوده ( تیتانیوم ) .
      • اعظم فیروزی IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        26 53
        مصیبت تمام دنیا زیر سر امریکایی ها و چینی هاست
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      35 25
      پاسخ
      درست نیست ، اگه ریزش کرده پس خاکش کو ؟؟ یه چیزی میگین ها ، نه این حفره ساخته شده و مشکوکه ، اگه خاکش بیرون هم ریخته باشه پس چی شده ؟؟؟؟
      • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        19 4
        صربه شدید خورده خاک رو فشرده کرده
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      53 34
      پاسخ
      از اول معلوم بود زلزله نیست خدا میدونه چه بلایی سر مردم بد بخت ترکیه اوردن خدا ازشون نگذره که خون هزاران ادم بیگناه رو ریختن
      • ناشناس IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        15 14
        چی شدهنوز ندانستیدکه دراثربالابودن آب سدآتاتورک به ارتفاع بیش از۱۰۰ متر این زلزله بوجودآمد.مثل زلزله ای که قبلاً درچین دراثروجودسدهای زیادپدیدآمدوناهماهنگی درتعادل کره ی زمین درست کردن.
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      10 5
      پاسخ
      نقش داخلش شبیه سنجاقک است.
    • مرتضی IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      20 6
      پاسخ
      گوی پیداشده درساحل ژاپن نیزحکایت دیگری دارد
    • ر ضا IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      17 7
      پاسخ
      در زلزله ترک خوردن زمین بعید نیست اما این مدل حفر وچاله محالهاین جای برخورد چیزی از بالا به زمینه وشاید همون حرفا که میگن دروغه واقعیت داره
    • یاحسین IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      17 5
      پاسخ
      دنیا به آخر رسید
    • رضا RU ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      13 2
      پاسخ
      زمان جنگ ایران وعراق اینگونه حفرهابراثراثابت گلوله توپ یابمبباران هواپیما ایجادمیشد منتهاباابعادکوچکتر باگذشت زمان مشخص میشه
    • ناصرامینی IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      8 0
      پاسخ
      سلام باقطر۳۷متر مساحت میشه۱۰۷۴/۶۶مترمربع.
      • سلام IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
        1 0
        این یه نیم کره ناقص هست .شما مساحت دایره را حساب کردید.
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      13 4
      پاسخ
      این اصلا ربطی به زلزله نداره ن گلو خاکی هست یه دایره خیلی قشنگو منظم این به اون چیزی که در ساحل ژاپن پیداشده ربط داره انگار اونجا منفجره نشده ژاپنو بلرزونه
    • ناشناس RU ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      16 4
      پاسخ
      چه زلزله عجیبی بوده
    • مهدی اسدبیگی IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      19 1
      پاسخ
      واقعا حقشان نبود این همه آدم بیگناه بمیرد خدابیامرز دشان
      • نیکا IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
        0 0
        خیلی خطرناک شده واقعا بعدش شما ها اصلا نمیدونید چی شده فقط چرت میگید😒🙄
    • افسون IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      24 44
      پاسخ
      اینم مثل زلزله ی خوی ساختگیه توی گروهی بودیم ی دختره بود گف پسرعمم بهمون ی نسبتی با معاون وزیر کشور داره ک گفته بود یکی دوماه دیگه تو خوی ی زلزله ی شدید اتفاق میوفته چون اگه اطلاع داشته باشین زیر زمین خاک خوی طلاس و ب چینیا فروختن دارن از زیر زمین تونل حفر میکنن
      • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        42 17
        کم چرت بگید بابا. حال آدم و بهم می‌زنید.
    • یک مسلمان IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      29 22
      پاسخ
      این نتیجه کارهای غیر اصولی وخودخواهانه ی اردوغان است که باسدسازیهای زیاد،لایه های زیرین زمین راسست وباعث زلزله شد،چه رویی دارد اردوغان@!@
    • منوچهر IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      21 2
      پاسخ
      جلل خالق،،، عبرت زیاد عبرت گیرنده کم،، آخرالازمان شده
      • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
        0 0
        بسیار عالی
    • IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      11 11
      پاسخ
      احتمال استفاده ازصلاح مخوف استفاده شده باشد هست
    • من هم مثل ترک ها وشما وبی توجه ها در خطر زلزله هست SC ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      6 3
      پاسخ
      به دایره کامل بودنش کاش فکر می کردیم من می خواستم ان را که ویژه گی خاص وتوضیح علمی دارد شرح بدم ولی ضاهرا"لازم ندیدید!.!
      • گمنام IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
        0 0
        بفرمایید توضیح بدید
    • IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      17 8
      پاسخ
      این ممکنه شهاب سنگی به زمین بر خورد کرده باشه چون از بالا زمین قیفی شده
      • حسن IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        10 2
        پس شهاب سنگش کجاست
      • میثم IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        6 1
        شهاب سنگشو تو ژاپن پیدا کردند.
    • IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      19 8
      پاسخ
      زلزله کجا بود زدن با این آزمایش های اتمی ملت و نابود کردن
    • لیلا IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      15 8
      پاسخ
      شاید جای شلیک تتانیم باشه بیچاره مردم ترکیه 969
    • امیر حقوقدان از مراغه IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      14 7
      پاسخ
      قطعا این یک انفجار چه توسط آزمایش هسته ای بوده و یا همان هارپ بوده که خود اردوغان در اولین پیام خود بعد از اولین زلزله اخیر به آمریکا اشاره کرد و گفت :: آمریکا تلافی خواهم کرد .. و جدا جای سوال داردکه آیا اردوغان این موضوع را میداند و از ملت خود بعلت سیاستهای خارجی خودش از ملت مظلوم ترکیه مخفی میکند
      • Fatma IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        15 12
        اره خیلی مظلومن ملت ترکیه😂
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      3 2
      پاسخ
      کجاش 1400 متره آخه خود طرف میگه 100 متر طولشه، 20 متر هم عمقش.... با این خبرای چرتتون.
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      16 1
      پاسخ
      چه بلاهای اسمانی باشه چه دست بشر .جان ادمهای بیگناه از دست رفت
    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      12 4
      پاسخ
      خیلی عجیب غریبه ، داخلش شبیه یه خط میخی برجسته هم بود ، عجیبتر خروج سفرای اروپایی قبل از زلزله از ترکیه بوده .
    • سلمان IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      18 3
      پاسخ
      صد در هزار این طبیعی نیست این خط ـــــــ اینم نشان∆😏
    • کیوان IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      11 2
      پاسخ
      😅😅😅😅😅چرا خونک بازی درمیارید به اینا میگن فرو چاله زمانی که تو زمین های کشاورزی اب زیر زمینی بیش از اندازه بهربرداری بشن این اتفاق میفته سرج کنید فروچاله های استان همدان هزارتا میاد
      • س IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        6 2
        اصلا حرف شمادرست فروچاله باشه..چه ربطی به چین داشت تاجیکستان داشت به خوی داشت.کرج موشک زدن اصفهان موشک زدن خاموشی برق بود تو کرج خب سر گرم میکنن ملت بدش دلار میشه ۷۰ تومن
    • ج IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      2 1
      پاسخ
      برای اینها که کشور را به این روز انداختن
    • مهسا IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      2 2
      پاسخ
      شبیه ابرهای عدسی شکل میمونه
    • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      2 0
      پاسخ
      میگم این جای سفینه فضاییه چندسال پیش هرم مصرباکمک فضاییادرست شدببینید چندساله سنگاش ازهم اکنون نخورده هیچ زیرشم کلاخزانه هرکه همشون طلا وجواهرات
    • سما IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      4 1
      پاسخ
      سلام هر چی هست کار دست بشره...زلزله نمیشه پیش بینی کرد..۶۹ منجیل زلزله امد تمام حیوان همه رام کردن مردم از خونه هاشون زدن بیرون ۴۰ هزار نفر مردن...خدا لعنت کن این بلارو سر مردم میارن ..
    • سیده رقیه IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      7 1
      پاسخ
      سلام عزیزان .....جای سفینه میتونه باشه چون گرده
      • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
        4 2
        به نکته خوبی اشاره کردین
    • سجاد IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      9 13
      پاسخ
      باسلام میشه گفت زمین سنگینی شو آزاد کرده (واخرجت الارض اثقالها) سنگینی ( یعنی جرم )آزاد شدن جرم یعنی ایجاد حفره رسول خدا(ص): هرگاه پنج چيز در ميان شما فاش شود، پنج چيز به شما راه يابد: هر گاه زنا در ميان شما فاش شود، زلزله رخ دهد.
      • آشفته IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
        10 4
        حاج آقا بفرمایید بالای منبر
      • مجید احمدی AE ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
        3 0
        حاج اقا بیا پایین ازمنبر سرمون درد گرفت
    • زیزی IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      ن بمبه ن انرژی هسته ایه اینم ربطی نداره والا اون زلزلرو ک من دیدم اگه همه اینا بود تا ۳ ثانیه بیشتر نمیومد
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      وقتی از هارپ میگیم باید یادمون باشه ک بخشی از یه سری تکنولوژی هست ک یک سیستم برای فعالیتهای مختلف رو تشکیل میدن. تکنولوژی هارپ برای ارسال امواج به لایه های بالایی جو هست. در ادامه این امواج مثل تابش ب سطح آینه به زمین برمیگردن و اونوقت تکنولوژیهای دیگه ای ازشون کاربردهای مختلفی میسازن.
    • 🗿 IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      2 6
      پاسخ
      جای یوفو شاید باشه🗿
    • IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      1 4
      پاسخ
      بشقاب پرنده بودوایساده یه چای چیزی بخوره بره فکرتونودرگیر نکنید
    • یونس IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      3 2
      پاسخ
      اون حفره بر اثر برخورد چیزی از فضا به زمین این شکلی شده و توسط بیگانگان باز او چیز عجیب که برخورد کرده رو برداشتن بردن
    • علی IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
      1 0
      پاسخ
      خیلی عجیبناک هست
    • مهرداد قنبری IR ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
      1 0
      پاسخ
      یه استخر کشاورزی ناز میشه زد.
    • محمد IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
      1 2
      پاسخ
      این که معلومه بابیل مکانیکی حفرش کردن مگه زلزله حفره ایجاده میکنه
    • علی بهرام IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سلاح سری بعد از آمریکا ایران به این تکنولوژی دست پیدا کرده اردوغان پاشو از گلیمش درازتر کرد
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
      0 4
      پاسخ
      اگر از بالا به زمین چیزی ضربه میزد حتما رد وسایلی که از روی زمین عبور کرده بودن پاک میشد و خاک و سنگ به اطراف پرتاب میشد این فقط نشست زمینه و بس
    • میلاد نوری GB ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
      0 1
      پاسخ
      اساتید شما در نظر بگیر زیرش تونلی قناتی چیزی بوده زلزله فشار اورده فروکش کرده تمام یکی از عوامل سرد و گرم شدن زمین وقوع عوامل طبیعی میباشد میشه توشو آب کرد به عنوان دریاچه نیمه طبیعی ازش بهره برداری کرد یاعلی 😂
    • محمد IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
      2 0
      پاسخ
      اطراف سد لار هم یک نمونه از این فرو چاله ها وجود داره که کاملا گرد هست ، و اینکه اینها به عنوان چشمه های زیر زمینی خاموش یاد میشه
    • AE ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
      1 1
      پاسخ
      اگر یک شهاب سنگ با این حجم به زمین برخورد کند مسلما زلزله با این شدت ایجاد مبکند حال با تجهیزات امروز هم میشود یک گوی با این حجم از فضا به زمین کوبید و دوباره خودش به مقصد حرکت کند

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