به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزءهای ۱ و ۲ بند (ث) تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ث تبصره ۶، بهمنظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد.
۲- دستگاههای اجرایی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بهصورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی بهعنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
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