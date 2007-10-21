مروری بر زنان در ادبیات پس از انقلاب در "ادبیات داستانی"

به گزارش خبرنگار مهر، داستان های "دختری از ایپانما" نوشته هاروکی موراکامی"، "می خوای نیفتی" از جلال توکلی، "انجمن مخفی" از احمد شاکری، "در حوالی گناه" از محمد سرشار، "شبانه" از پیمان نیکخواه، "وسوسه های آئینه" از فرخنده حق شنو و... در کنار نقد رمان "جنایت و مکافات" نوشته مشترک محمدرضا سرشار و شهریار زرشناس، "از خانم دالوودی وولف تا ساعتها کانینگهام" به قلم اصغر استاد حسن معمار، نقد رمان "هرتزوگ" نوشته مجتبی حبیبی و... از مطالب خواندنی این شماره ادبیات داستانی هستند.

از دیگر بخش های ادبیات داستانی، کارگاه داستان "رعایت اصول مستندسازی در شخصیت پردازی" از کامیار شیرازی و بخش گفتگو شامل "نادین گوردیمر و دنیای درونش" ترجمه کامران پارسی نژاد از این نویسنده مشهور آفریقای جنوبی است.

ماهنامه ادبیات داستانی در 112 صفحه و با قیمت 900 تومان به پیشخوان آمده است.

همچنین سی و چهارمین شماره ماهنامه فرهنگی - تحلیلی سوره به تازگی منتشر شده است.

بعضی از مهم ترین مطالب شماره جدید این ماهنامه که ویژه سازمان مجاهدین خلق است، عبارتند از: "طلوع شمس در افق مولانا" مقاله ای از سعید ناظمی، "مصائب یک منتقد" گفتگوی علی شیرازی با تورج زاهدی، "ختم ساغر" با اشعاری از علی شریعتی، آرش شفاعی، رضا اسماعیلی و...

پرونده ماه "منافقین، ساکنان جزیره متروکه" را هم مطالبی چون: "مجاهدینی که نان به نرخ روز می خورند"، "برای قضاوت تاریخ"، "رستگاری در عصر سلطه رسانه ها"، "خشونت غیر قانونی" و... تشکیل داده اند.

سی و چهارمین شماره سوره ویژه شهریور 86 با 156 صفحه و با قیمت 900 تومان روانه بازار مطبوعات شده است.