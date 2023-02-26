امدادرسانی تیم های طب و پزشکی ارتش به زلزله زدگان ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مصطفی مداح بعد از ظهر یکشنبه در همایش ملی و بین المللی طب پیشگیری، امداد و درمان رزم در نوشهر با بیان اینکه در دریا تمامی مؤلفه‌های زندگی تغییر می‌کند، افزود: توسعه و دفاع و مسائل اقتصادی ما وابسته به حضور در دریا است.

وی با اشاره به اهمیت طب رزم آن را قابل توجه دانست و گفت: این طب به عنوان لایه‌های پشتیبانی در حوزه‌های مختلف عمل و فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه طب رزم در حوادثی نظیر سیل، زلزله و حوادثی نظیر زلزله ترکیه نیز خدمات رسانی کرده است، گفت: هم افزایی و هم اندیشی و تهیه راهبردها و نظام مسائل از جمله اهداف همایش ملی و بین المللی طب پیشگیری، امداد و درمان در رزم است.

امیر دریادار مداح با اظهار اینکه همایش ملی و بین المللی در ۱۲ محور در حال برگزار است، افزود: امیدواریم با بهره گیری از تجربیات برای رفع مشکلات گام برداریم.

این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.