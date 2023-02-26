  1. استانها
  2. مازندران
۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۳۹

معاون اداره بهداشت و آموزش پزشکی آجا خبر داد؛

امدادرسانی تیم های طب و پزشکی ارتش به زلزله زدگان ترکیه

امدادرسانی تیم های طب و پزشکی ارتش به زلزله زدگان ترکیه

نوشهر- معاون اداره بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش از امدادرسانی تیم های طب و بهداشت ارتش در حوادث مختلف نظیر زلزله ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مصطفی مداح بعد از ظهر یکشنبه در همایش ملی و بین المللی طب پیشگیری، امداد و درمان رزم در نوشهر با بیان اینکه در دریا تمامی مؤلفه‌های زندگی تغییر می‌کند، افزود: توسعه و دفاع و مسائل اقتصادی ما وابسته به حضور در دریا است.

وی با اشاره به اهمیت طب رزم آن را قابل توجه دانست و گفت: این طب به عنوان لایه‌های پشتیبانی در حوزه‌های مختلف عمل و فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه طب رزم در حوادثی نظیر سیل، زلزله و حوادثی نظیر زلزله ترکیه نیز خدمات رسانی کرده است، گفت: هم افزایی و هم اندیشی و تهیه راهبردها و نظام مسائل از جمله اهداف همایش ملی و بین المللی طب پیشگیری، امداد و درمان در رزم است.

امیر دریادار مداح با اظهار اینکه همایش ملی و بین المللی در ۱۲ محور در حال برگزار است، افزود: امیدواریم با بهره گیری از تجربیات برای رفع مشکلات گام برداریم.

این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.

کد مطلب 5719791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه