امدادرسانی تیم های طب و پزشکی ارتش به زلزله زدگان ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مصطفی مداح بعد از ظهر یکشنبه در همایش ملی و بین المللی طب پیشگیری، امداد و درمان رزم در نوشهر با بیان اینکه در دریا تمامی مؤلفههای زندگی تغییر میکند، افزود: توسعه و دفاع و مسائل اقتصادی ما وابسته به حضور در دریا است.
وی با اشاره به اهمیت طب رزم آن را قابل توجه دانست و گفت: این طب به عنوان لایههای پشتیبانی در حوزههای مختلف عمل و فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه طب رزم در حوادثی نظیر سیل، زلزله و حوادثی نظیر زلزله ترکیه نیز خدمات رسانی کرده است، گفت: هم افزایی و هم اندیشی و تهیه راهبردها و نظام مسائل از جمله اهداف همایش ملی و بین المللی طب پیشگیری، امداد و درمان در رزم است.
امیر دریادار مداح با اظهار اینکه همایش ملی و بین المللی در ۱۲ محور در حال برگزار است، افزود: امیدواریم با بهره گیری از تجربیات برای رفع مشکلات گام برداریم.
این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.
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