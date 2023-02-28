به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۱ تصویری از خروج سامانه پدافند هوایی سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.

به این ترتیب برای نخستین مرتبه تونل‌ها و آشیانه‌های زیرزمینی سامانه‌های پدافند هوایی کشور رونمایی شد.

امیر رحیم‌زاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور نیز روز گذشته در نشست خبری گفته بود: «در این رزمایش گوشه‌ای از لایه پنهان پدافند هوایی که برای عدم‌کشف در تونل‌های زیرزمینی قرار گرفته‌اند و در زمان نیاز از زیر زمین خارج می‌شوند و بعد از عملیات به زیر زمین می‌روند؛ به نمایش گذاشته خواهد شد.»