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۹ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۰۷

فرمانده انتظامی علی آبادکتول خبرداد؛

دستگیری عامل تیراندازی در علی آبادکتول

دستگیری عامل تیراندازی در علی آبادکتول

علی آبادکتول- فرمانده انتظامی علی آبادکتول از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهارکرد: پس از اعلام مرکز پلیس مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محلات شهر فاضل آباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی علی آبادکتول افزود: با تحقیقات تخصصی و بررسی های انجام شده توسط پلیس، عامل تیراندازی شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

نوروزی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تاکید کرد: پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

کد مطلب 5721961

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