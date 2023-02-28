بارش برف در جاده جیرفت - ساردوئیه/ خودداری از سفر غیرضروری

سرهنگ امیر معین الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هم اکنون همه محورهای جنوب کرمان باز است اما با توجه به بارندگی در محورهای جنوبی از مسافران می‌خواهیم احتیاط کنند ضمن اینکه در جاده جیرفت - ساردوئیه شاهد بارش برف شدید هستیم و از مسافران می‌خواهیم از سفر غیر ضروری در این محور خودداری کنند.

وی با اشاره به تشدید بارندگی در روز چهارشنبه و احتمال یخبندان گفت: رعایت نکات ایمنی در رانندگی ضروری است.

وی افزود: هم اکنون در گردنه امیر المومنین، رابر - ساردوئیه و جیرفت دهبکری شاهد بارش برف و باران هستیم و استفاده از زنجیر چرخ در این محورهای ضروری است.