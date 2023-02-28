  1. استانها
  2. کرمان
۹ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۰۲

رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان عنوان کرد؛

بارش برف در جاده جیرفت - ساردوئیه/ خودداری از سفر غیرضروری

بارش برف در جاده جیرفت - ساردوئیه/ خودداری از سفر غیرضروری

کرمان - رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان با اشاره به بارندگی در محورهای جنوبی کرمان از مسافران خواست از سفر غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ امیر معین الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هم اکنون همه محورهای جنوب کرمان باز است اما با توجه به بارندگی در محورهای جنوبی از مسافران می‌خواهیم احتیاط کنند ضمن اینکه در جاده جیرفت - ساردوئیه شاهد بارش برف شدید هستیم و از مسافران می‌خواهیم از سفر غیر ضروری در این محور خودداری کنند.

وی با اشاره به تشدید بارندگی در روز چهارشنبه و احتمال یخبندان گفت: رعایت نکات ایمنی در رانندگی ضروری است.

وی افزود: هم اکنون در گردنه امیر المومنین، رابر - ساردوئیه و جیرفت دهبکری شاهد بارش برف و باران هستیم و استفاده از زنجیر چرخ در این محورهای ضروری است.

کد مطلب 5721976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه